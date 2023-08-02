京津冀暴雨已20死 60萬人受災

受颱風環流影響，大陸京津冀（北京、天津和河北）連日暴雨致洪水氾濫，造成嚴重災損與傷亡。截至昨晚，已知京津冀三省市總計疏散逾百萬人、受災近六十萬人，遇難者至少廿人。

針對大陸華北洪災，總統府發言人林聿禪昨轉達蔡英文總統的關心與慰問。林聿禪表示，總統表達關心，也期盼受災地區早日脫離洪害，回復正常生活。海基會昨也致函大陸海協會，轉達海基會董事長李大維的關懷與慰問，同時透過當地台協，了解在陸台人狀況。

陸委會昨指出，據掌握，除少部分台商廠房受損，多數台商及國人尚無災情傳出。陸委會並向中國大陸各地傷亡及受災民眾表達慰問關懷。

截至昨晚消息，北京已有近四點五萬人受災，十一人遇難、廿七人失聯，官方轉移十二點七萬人。其中，失聯中的十四人已取得聯繫。

北京市防汛抗旱指揮部副指揮劉斌指出，北京此波降雨量在七月卅一日已達到二○一二年的「七二一特大暴雨」程度，當年造成七十九人死亡，創下北京六十多年最慘重的洪澇災害。

北京多條河道昨仍處於排洪狀態，河北省也有多條海河水系支流水位暴漲。

據河北官方發布，已有八十七個縣區、五十四萬人受災，遇難九人，失蹤六人，全省已轉移近八十五萬人。

河北涿州官方昨晚發出求救訊號，指需要大量船隻轉移群眾，「全域停水，部分停電，物資供應暫時滿足，但不知道能支撐多久」。

天津市已連夜轉移三萬五千人，並派出七萬人巡視檢查。天津市應急管理局表示，天津各河道都將有洪水經過，防汛形勢仍嚴峻，永定河洪水即將進入天津市內。

中共總書記習近平昨發出指示，要求各地全力搜救，盡最大限度減少人員傷亡；盡快恢復正常生活。