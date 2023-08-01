北京多地暴雨致災 陸委會：少部分台商廠房受損

受杜蘇芮颱風殘餘環流影響，中國大陸北京多地因連日暴雨致大範圍洪澇，並有人員不幸傷亡。陸委會1日指出，據目前掌握訊息，除少部分台商廠房受損外，多數台商及國人尚無災情傳出。

針對暴雨釀災，陸委會向中國大陸各地傷亡及受災民眾表達慰問關懷之意，並期盼受災地區早日脫離洪害，回復正常生活。政府亦透過海基會向陸方表達我方慰問之意，至盼災害減至最低。

陸委會表示，政府將持續密切注意當地最新災情訊息與實際情況，及時提供國人參考，並請在當地國人小心留意自身安全，如有需要協助，請速洽海基會緊急服務專線：02-2533-9995。

繞過台灣直撲中國大陸的杜蘇芮颱風，其殘餘環流為北京帶來連日暴雨。據北京市防汛抗旱指揮部消息，北京自7月29日開始出現連續強降雨，截至8月1日上午6時，此輪強降雨已經造成11人遇難、27人失聯，經濟損失仍在統計中。

河北等地也傳出災情。據河北省防汛抗旱指揮部消息，河北省自7月27日出現強降雨，全省平均降雨量137.4毫米。截至8月1日中午12時，此次強降雨造成河北省9人死亡、失蹤6人，共540,703人受災，經濟損失仍在統計中。