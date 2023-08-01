陸委會辦培育營 助青少年掌握兩岸與國際情勢

為協助台灣高中學生瞭解國際關係及兩岸情勢發展與政府政策，認識台灣優勢及文化軟實力，陸委會自2019年起辧理「國際及兩岸事務種子培育營」，今年活動有「公民意識」與「媒體識讀」兩個主題，預計8月至9月間在高雄、台中及台北還有4梯次活動，目前仍接受報名中。

根據陸委會新聞稿，今年培育營活動邀請專家學者，針對「國際關係與兩岸情勢」、「數位時代媒體識讀」等議題，與學員共同探討，也安排參訪台灣重要媒體機構、具代表性國際非政府組織及專業學術機構等，並透過政策發布會、模擬公聽會等體驗，提昇我青少年學員公民意識的認知，並加強媒體識讀能力。

今年培育營活動於7月起陸續於桃園、台北、高雄及台中辦理6個梯次，每梯次3天2夜的活動，預計將有逾360名高中職學生參加。

陸委會新聞稿指出，活動目前已完成2梯次活動，8月及9月在高雄、台中及台北還有4梯次活動，歡迎關心本議題的高中職學生透過承辦單位台灣志願服務國際交流協會、中華青年創新網絡協會報名網頁踴躍報名。