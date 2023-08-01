暴雨重創北京 海基會李大維關心慰問：早日恢復正常
受杜蘇芮颱風殘餘環流影響，中國大陸北京、河北及天津地區因連日暴雨致洪水氾濫，造成嚴重災損與人員傷亡。海基會秘書長邱垂正1日表示，已致函大陸海協會轉達海基會董事長李大維的關懷與慰問，對受災地區人民的關心。海基會同時也透過當地台商協會了解在陸台人的狀況，並予以協助，期盼災區人民早日恢復正常。
繞過台灣直撲中國大陸的杜蘇芮颱風殘餘環流，為北京帶來連日暴雨。據北京市防汛抗旱指揮部消息，北京自7月29日開始出現連續強降雨，截至8月1日上午6時，此輪強降雨已經造成11人遇難、27人失聯，經濟損失仍在統計中。
河北等地也傳出災情。據河北省防汛抗旱指揮部消息，河北省自7月27日出現強降雨，全省平均降雨量137.4毫米。截至8月1日中午12時，此次強降雨造成河北省9人死亡、失蹤6人，共540,703人受災，經濟損失仍在統計中。
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