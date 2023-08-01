北京暴雨引傷亡 習近平要求全力救援：盡快恢復正常生活

近日，受颱風「杜蘇芮」影響，華北、黃淮等地出現極端降雨，引發洪澇和地質災害，造成北京、河北等地重大人員傷亡。大陸國家主席習近平1日指示要全力救援，並盡快恢復交通、電力等受損基礎設施，盡快恢復正常生產生活秩序。

習近平表示，各地要全力搜救失聯、被困人員，做好受傷人員救治和遇難者家屬安撫工作，盡最大限度減少人員傷亡。並妥善安置受災群眾，抓緊修復交通、通訊、電力等受損基礎設施，盡快恢復正常生產生活秩序。

習近平強調，當前正值「七下八上」防汛關鍵期，各地區和有關部門務必高度重視、壓實責任，強化監測預報預警，加強巡查值守，緊盯防汛重點部位，落實落細各項防汛措施，全力保障人民群眾生命財產安全和社會大局穩定。

這一波華北暴雨，北京災情嚴重。交通、電力紛受阻斷。央視新聞報導，北京西站部分始發列車停運；另據「北京房山」微信公眾號1日消息，受強降雨影響，山洪衝刷損毀部分供電線桿及變壓器，部分地區供電保障、通信線路受損。截至目前，全區約6萬戶停電，28個村3,410戶出現斷電情況，7個鄉鎮62個村部分運營網絡通信不暢。

同時北京暴雨也造成民眾傷亡。北京市防汛抗旱指揮部統計，截至1日6時，此輪強降雨已經造成11人遇難，其中2人在搶險救災中因公殉職；另有27人失聯，其中4人因搶險救災失聯。