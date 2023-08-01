北京暴雨成災首度啟用滯洪水庫 共軍陸軍加入救災

連日暴雨後，北京1日持續有降雨，並且傳出更多相關災情，除11人死亡、27人失聯外，全市轉移人口超過10萬人。北京也首度動用1998年完工的滯洪水庫，共軍陸軍第81集團軍、北京武警部隊都已投入救災工作。

據北京日報援引北京氣象台消息，從7月29日夜間開始北京地區出現大暴雨，截至目前，此次降雨過程已持續近50小時，累計雨量大，短時雨強大。此輪災情累計造成北京全市13個區4萬4,673人受災，全市共轉移受威脅群眾12.7萬人，災害造成的經濟損失正在統計中。

北京廣播電視台「北京新聞」報導，8月1日清晨，共軍陸軍第81集團軍某陸航旅全力投入抗洪救援任務，開展空投救援任務。報導提到，7月31日晚間，陸軍第81集團軍某陸航旅連夜完成物資裝載和飛行準備工作，還緊急完成了一架運輸直升機的改造工作，將監護設備等醫療救治平臺加裝到機艙當中。

報導指，8月1日清晨5時許，4架運輸直升機搭載26名官兵緊急飛赴北京市門頭溝沿河城火車站等地，執行受困列車救援物資空投和病員轉運等任務、計畫空投1,900份食品、900件雨衣、700張毯子等急需物資。

此前，武警北京總隊已經動員2,000餘名官兵到房山琉璃河鎮等地，除了搶救遇險民眾外，還進行防災工作，包含在河床低窪地域迅速壘築堤壩，防止河水暴漲，出現漫灌危險。

北京市水務局31日稱，全市所有河流都在行洪。值得注意的是，北京市也首度動用了1998年建成的滯洪水庫蓄洪。此前永定河上游的北京市齋堂水庫在7月30日提前進行了預洩，7月31日洪峰形成後，北京市第一次動用了1998年建成的滯洪水庫蓄洪，最大限度發揮蓄洪調峰作用。目前河道向下游控洩流量每秒700立方公尺。