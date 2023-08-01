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搶金屬礦源！FT：中國今年海外金屬與礦產投資額將創新高

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
中國大陸今年的海外金屬與礦產投資金額將創新高。美聯社
中國大陸今年的海外金屬與礦產投資金額將創新高。美聯社

最新數據顯示，中國大陸今年的海外金屬與礦產投資金額將創新高，持續努力取得原物料資源，捍衛其全球最大電動車、電池、太陽能面板及風力電機生產國的地位。

英國金融時報（FT）報導，上海復旦大學綠色金融與發展中心（GFDC）的報告顯示，中國大陸上半年在礦產和金屬業的投資額與新合約金額突破100億美元，比去年全年還多，且預測今年的投資額將超越2018年所締造的170億美元紀錄。

中國大陸投資的礦產包括鎳、鋰、銅、鈾、鋼鐵及鐵礦砂計畫，範圍涵蓋南非、亞洲及南美洲，凸顯在乾淨科技需求長期看望之際，中國大陸企業正加強努力打造乾淨科技供應鏈，以鎖住取得相關天然資源的管道，同時反映出中國大陸國家主席習近平達成經濟自足的企圖心。

上海復旦大學綠色金融與發展中心主任Christoph Nedopil指出，整體而言，中國大陸的一帶一路計畫似乎是更偏戰略性質，不管事經濟還是產業層面，拉近參與國天然資源和中國大陸的關係，並由中國大陸主導產業發展。

在2013年推出的一帶一路計畫最終擘劃了148國的跨國基建投資計畫，累計計畫金額超越1兆美元，但對中國大陸經濟影響力的憂慮，已促使義大利等數十個國家重新評估其一帶一路投資。

雖然一帶一路計畫的全球足跡近年縮小，但天然資源產業是少見的亮點，不只取得原物料、也加速國內的加工產業發展，進一步降低對海外金屬精煉廠的依賴。

復旦大學的數據也顯示，今年上半年投資占一帶一路投入額的比率達到創紀錄的61%，也是六個月來的營建合約金額在一帶一路計畫新資金占比首次低於50%。Christoph Nedopil說，中國大陸投資人和銀行業者的風險評估變動，意味著一帶一路的新資金聚焦於能賺進營收的天然資源交易。

一帶一路

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