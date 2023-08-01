火箭軍司令員 罕見由海軍王厚斌出任

中共火箭軍傳出人事大異動，新任火箭軍司令員、政治委員分別由王厚斌、徐西盛接任，兩人昨晉升為共軍上將。這次晉升也證實了火箭軍前司令員李玉超、前政委徐忠波都已卸任，不過目前沒有他們兩人的官方消息。

據央視新聞報導，中共中央軍委晉升上將軍銜儀式昨在北京八一大樓舉行，晉升上將軍銜的是火箭軍司令員王厚斌、火箭軍政治委員徐西盛。參加儀式除了中央軍委主席習近平，還有中央軍委副主席張又俠、何衛東；中央軍委委員李尚福、劉振立、苗華、張升民等人。

上述消息顯示，中共火箭軍出現大幅人事異動。王厚斌此前為共軍海軍副司令員，在二○一九年底晉升為海軍中將。徐西盛出身空軍，曾任共軍南部戰區空軍政委，二○一八年晉升中將，並於去年中共廿大當選為中共中央委員。

以往火箭軍司令員基本是由其前身二砲部隊或火箭軍部隊內升，例如火箭軍二○一五年成立後，魏鳳和、周亞寧和李玉超三任司令員都是二砲出身。這次由海軍出身的王厚斌出任，相當罕見。

香港南華早報日前援引知情人士透露，李玉超及火箭軍副司令員劉光斌、現任中央軍委聯合參謀部副參謀長張振中（火箭軍前副司令員），因涉及貪腐已於三月被帶走調查。調查始於三月大陸前防長魏鳳和（亦出身火箭軍）卸任後一段時間。

而徐忠波是在二○二○年七月晉升上將並擔任火箭軍政委。目前尚無徐忠波的最新官方消息。

澎湃新聞日前援引火箭軍前副司令員吳國華親友消息表示，吳國華已於七月四日「因病醫治無效」在北京逝世，享年六十六歲。