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面臨「少數國家」挑戰 習近平：科技設備國產化

聯合報／ 記者林茂仁／綜合報導
中共總書記習近平強調，要協同構建中國特色國家實驗室體系，科學規劃布局前瞻引領型、戰略導向型、應用支撐型重大科技基礎設施，打好科技儀器設備、操作系統和基礎軟件國產化攻堅戰。（新華社）
中共總書記習近平強調，要協同構建中國特色國家實驗室體系，科學規劃布局前瞻引領型、戰略導向型、應用支撐型重大科技基礎設施，打好科技儀器設備、操作系統和基礎軟件國產化攻堅戰。（新華社）

在西方發起科技圍堵，關鍵產業對北京「卡脖子」制裁背景下，中共總書記習近平在八月一日出版的「求是」雜誌發表文章稱，大陸基礎研究人才團隊仍有明顯缺陷，要求打造體系化、高層次基礎研究人才培養平台；並強調要打好科技儀器設備、操作系統和基礎軟體「國產化」攻堅戰。

由於美國等西方國家封殺大陸半導體技術，要求艾斯摩爾等半導體設備廠商不得將高階設備供貨給大陸，直接或間接影響了大陸半導體技術和產業發展，習近平文章提到的科技儀器設備國產化，被認為是應對西方國家和科技設備廠商封鎖的作為。

習近平在文中就意有所指稱，當前國際科技合作面臨「少數國家」單邊主義、保護主義的衝擊和挑戰。沒有一個國家可成為獨立的創新中心或獨享創新成果。

據新華社報導，第十五期「求是」雜誌八月一日出版，將發表題為「加強基礎研究 實現高水平科技自立自強」的習近平署名文章。

習近平指出，應對國際科技競爭、實現高水平科技自立自強，推動構建新發展格局、實現高質量發展，迫切需要加強基礎研究，從源頭和底層解決關鍵技術問題。

他提出六點指示，包括強化基礎研究前瞻性、戰略性、系統性布局；深化基礎研究體制機制改革；建設基礎研究高水平支撐平台；加強基礎研究人才隊伍建設；廣泛開展基礎研究國際合作，及塑造有利於基礎研究的創新生態。

習近平稱，加強基礎研究要突出前瞻性、戰略性需求導向，優化資源配置和布局結構，為創新發展提供基礎理論支撐和技術源頭供給。

他提到，近年來，大陸基礎研究支撐平台建設取得長足進步，但從根本上破解「兩頭在外」（技術與資源在外、市場在外）問題還任重道遠。要協同構建中國特色國家實驗室體系，科學規畫布局前瞻引領型、戰略導向型、應用支撐型重大科技基礎設施，打好科技儀器設備、操作系統和基礎軟體「國產化」攻堅戰。

就基礎研究人才，習近平坦言，大陸基礎研究人才團隊仍有明顯缺陷，必須下氣力打造體系化、高層次基礎研究人才培養平台，讓更多基礎研究人才競相湧現。

習近平 半導體 布局

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