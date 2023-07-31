中共火箭軍前副司令吳國華死因 傳出非因病不治

已退役3年的火箭軍前副司令吳國華傳出7月4日在北京病逝，享年66歲，於30日出殯。由於吳國華去世三周後才傳出出死訊，導致網上眾說紛紜。香港星島日報指出，30日根據其老上司張小陽在紀念文字透露，吳國華是在家中3樓廁所上吊身亡。

星島日報日前引述境外媒體報導，中共解放軍火箭軍多名高級將領涉及貪腐或洩密案。火箭軍司令李玉超上將缺席火箭軍上月底的軍銜晉升儀式，據傳，中共火箭軍多名高階將領捲入其中，已退役3年的火箭軍前副司令吳國華也於此時傳出死亡的消息。

上周，吳國華官方訃告在網上流傳，由「吳國華同志治喪辦公室」於7月25日發布，稱「火箭軍原中將副司令員吳國華同志，因病於7月4日在北京逝世，享年66歲。」訃告稱，遵照家屬意願，喪事從簡。遺體告別儀式於7月30日在八寶山殯儀館舉行。

上海《澎湃新聞》有報導吳國華去世的消息，但隨後就刪除。分析稱，大陸一般都在死後7天左右舉行告別儀式，吳國華拖了26天才舉行，相信受對其「死亡定性」的影響。

本月23日，吳國華老上司，前中央軍委副主席張震長子張小陽赴吳家送花籃，與其夫人許愛萍合照。他在感言寫道：「我在洛陽外院工作3年，國華作為俄語系主任、訓練部長、副院長、院長對我幫助很大。對我總是自謙為學生。後來又擔任3部副部長、部長和火箭軍副司令。是個勤奮好學、努力工作的好後生。」

「2023年7月4日，星期二晚九點，他在自己家中三樓廁所，『因病醫治無效死亡』。實際上是工作壓力大，家庭不和睦，上吊自盡了，可惜！」這才讓吳國華真正的死因才曝光。

網上流傳的照片還顯示，吳國華家中靈堂冷清，只有一兩個花圈。

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