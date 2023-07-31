劍指火箭軍？ 習近平：扭住高層從嚴要求

中共火箭軍近期頻傳貪腐洩密情事，身兼中共中央軍委主席的中共總書記習近平廿六日在成都視察共軍西部戰區空軍時強調，軍隊要把正風肅紀反腐不斷向縱深推進，要「扭住高層黨委」，堅持以上率下、從嚴要求。他並要求，深入推進軍事鬥爭準備，加快形成戰鬥力，確保中共牢牢掌握部隊。

據央視報導，習近平廿六日前往解放軍西部戰區空軍機關，了解部隊建設和備戰打仗工作有關情況，並在中共「八一建軍節」來臨之際向全軍人員致以節日祝賀，中央軍委副主席何衛東陪同視察。

習近平指出，要緊貼任務需要，適應特殊環境，深入推進軍事鬥爭準備；要周密組織日常防空，確保空防安全；要推動新裝備新力量加快形成戰鬥力，有機融入作戰體系；要統籌航空兵部隊和地導、雷達、電子對抗等部隊發展，推動作戰能力整體提升。

他並表示，要堅持不懈大抓實戰化軍事訓練，加強實案化對抗性訓練，加強重難點課目專攻精練，提高訓練品質和水平。又說，要確保中共從思想上、政治上、組織上牢牢掌握部隊。要「扭住高層黨委」，堅持以上率下、從嚴要求，提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，提高領導備戰打仗能力，把黨委班子自身建設「搞過硬」。

習近平強調，要高度重視加強基層黨組織建設，要堅持嚴的基調不動搖，壓緊壓實各級管黨治黨政治責任，把正風肅紀反腐不斷向縱深推進。

另據中新社報導，習近平廿五至廿七日赴四川考察時指出，四川是大陸發展的戰略腹地，要依託製造業的獨特優勢，積極服務大陸產業鏈供應鏈安全，高質量對接東部沿海地區產業新布局。

他並指出，要完善科技創新體系，積極對接大陸戰略科技力量和資源，優化完善創新資源布局，努力突破一批關鍵核心技術，著力打造西部地區創新重鎮。