建軍節前視察空軍 習近平要求共軍「深入推進軍事鬥爭準備」

據央視新聞報導，在8月1日共軍「建軍節」到來之際，中共中央軍委主席習近平26日赴西部戰區空軍視察時，要求深入推進軍事鬥爭準備，推動新裝備、新力量加快形成戰鬥力，同時確保黨從思想上、政治上、組織上牢牢掌握部隊，部隊高層黨委必須提高領導備戰、打仗能力。

習近平強調，要深入貫徹中共二十大精神，貫徹新時代強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，加快提高部隊現代化水平，「堅決完成黨和人民賦予的各項任務」。

報導稱，當日上午10時20分許，習近平來到西部戰區空軍機關，了解部隊建設和備戰打仗工作有關情況。他並對西部戰區空軍提出「五要」：

一、要緊貼任務需要，適應特殊環境，深入推進軍事鬥爭準備； 二、要周密組織日常防空，確保空防安全； 三、要推動新裝備、新力量加快形成戰鬥力，有機融入作戰體系； 四、要統籌航空兵部隊和地導、雷達、電子對抗等部隊發展，推動作戰能力整體提升； 五、要堅持不懈大抓實戰化軍事訓練，加強實案化對抗性訓練，加強重難點課目專攻精練，提高訓練質量和水平。

習近平並提出，要認真貫徹落實全軍黨的建設會議精神，確保黨從思想上、政治上、組織上牢牢掌握部隊：「要扭住高層黨委」，堅持以上率下、從嚴要求，提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，提高領導備戰打仗能力，把黨委班子自身建設「搞過硬」，開創部隊建設新局面。