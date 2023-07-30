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美宣布軍備援台後 陸發布福建演練直升機掠海對島打擊

聯合報／ 大陸中心／即時報導
央視軍事頻道30日發布共軍第71集團軍某陸航旅直升機，早前進行遠距離海上機動和實彈射擊演練影片。（截圖自央視新聞畫面）
央視軍事頻道30日發布共軍第71集團軍某陸航旅直升機，早前進行遠距離海上機動和實彈射擊演練影片。（截圖自央視新聞畫面）

美國28日宣布向台灣提供3.45億美元的軍事援助後，央視軍事頻道30日上午隨即發布一則極具針對性的「閩南沿海直升機演練掠海對島打擊」。

影片稱，「閩南沿海，第71集團軍某陸航旅直升機遠距離海上機動和實彈射擊演練。借助機載觀瞄設備，飛行員成功鎖定目標，連續發射多枚空地導彈，完成對靶標的定點清除」。

央視軍事頻道並未說明這次演練的時間，因福建近日剛遭受颱風「杜蘇芮」侵襲，研判應是早前演練的資料畫面。

美國28日宣布向台灣提供3.45億美元軍事援助，這是拜登政府首次以從美國現有庫存提取的方式對台灣提供重大軍援。

對此，大陸國台辦發言人陳斌華29日表示，民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，企圖「倚美謀獨」、「以武謀獨」，不斷乞求美國向其售武或提供軍援，強化與美軍事勾連。

陳斌華稱，民進黨當局的所作所為正在把台灣變成「火藥桶」、「彈藥庫」，加劇台海兵兇戰危。如任由民進黨一條道走到黑，青年只能當炮灰。

美國 民進黨 直升機

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