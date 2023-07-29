美軍援台灣 陸批：民進黨一條道走到黑青年只能當砲灰

美國28日決定向我提供3.45億美元的軍事援助，也是拜登政府首度以從美國現有庫存提取的方式對我提供重大軍援。對於此事，大陸國台辦29日晚間回應再度批評民進黨政府頑固堅持「台獨」分裂立場，企圖「倚美謀獨」、「以武謀獨」。國台辦還表示，「如任由民進黨一條道走到黑，青年只能當炮灰」。

國台辦發言人陳斌華29日晚間，以答記者問方式，回應美國軍援台灣議題。陳斌華指出，大陸堅決反對美國向台灣提供武器這一立場是明確的、一貫的。他表示，民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，企圖「倚美謀獨」、「以武謀獨」，不斷乞求美國向其售武或提供軍援，強化與美軍事幻連他們的所作所為正在把台灣變成「火藥桶」、「彈藥庫」加劇台海兵凶戰危。「如任由民進黨一條道走到黑，青年只能當炮灰」。

陳斌華重申大陸的立場，強調「台獨」是絕路，「無論民進黨當局、『台獨』分裂勢力花多少台灣老百姓的納稅錢，買多少美國武器，都動搖不了我們解決台灣問題、實現祖國完全統一的堅定意志，都抵擋不了我們維護國家主權和領土完整的強大實力」。

美國與台灣的軍事連結，是北京與華府雙方關係最敏感的議題。近期，大陸官方頻頻針對美台軍事關係有所表態，除了國台辦已經多次表示反對美國對台軍售外，商務部2月宣布將軍售台灣的美企洛克希德．馬丁公司（Lockheed Martin Corporation）、雷神導彈與防務公司（Raytheon Missiles & Defense）列入「不可靠實體清單」。

而中共外事辦主任王毅7月19日在北京與美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）會面時表示，一個中國是台灣問題最根本的現狀，「台獨」與台海和平水火不容，《上海公報》確定的一個中國原則必須恪守。王毅強調，如果美方真心希望台海穩定，就應該用行動明確公開反對「台獨」，與「台獨」分裂行徑劃清界限。

而時任大陸外長秦剛也在6月19日於北京與來訪的美國國務卿布林肯（Antony Blinken）會談時強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，「是中美關係最重大的問題，也是最突出的風險」，他敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，將不支持「台獨」的承諾「真正落到實處」。

大陸外交部美大司司長楊濤6月在布林肯離開北京後，罕見強硬表態指出，美國的一中政策本來是「乾乾淨淨的」，只用了中美三個聯合公報作定語，但先後加上了「台灣關係法」、「對台六項保證」，這些都是美方單方面「炮製」出來的，不是中美雙方共識，大陸從一開始就堅決反對、不予承認。他指出，美方現在還有一個動向，將和平解決台灣問題同一中政策相關聯，作為一中政策的核心內容。「這不是對美方對華政治承諾的重申和堅持，而是竄改」。