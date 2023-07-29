陸駐日使館：台灣是中國核心利益 釣魚台是固有領土

對於日本政府昨28日發布2023版「防衛白皮書」，再次對中國國防政策和軍事活動提出指責，除了昨今兩天分別有大陸外交部及國防部發言人發聲回應外，大陸駐日大使館昨在第一時間也由使館發言人對此以應詢方式作出評論，除了與大陸外交、國防部發言人一樣都聲明對台灣的主權外，比較特別的是，使館發言人還強調，「釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土」，中方在釣魚島海域巡航執法是正當行使主權權利。

昨大陸外交部發言人毛寧回應此事時提及台灣，稱「台灣是中國領土」，台灣問題純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。今早大陸國防部發言人譚克非回應時也表示，「台灣是中國的台灣」，一個中國原則事關中日關係政治基礎，是不可逾越的底線。日方在台灣問題上對中國人民負有嚴重歷史罪責，近年來不但不反躬自省，反而不斷干涉中國內政。但兩人都未提到釣魚台列嶼。

而大陸駐日使館發言人則回應說，日本新版防衛白皮書延續迄今錯誤立場，指責抹黑中國國防政策、正常軍力發展和正當軍事活動，繼續將中國定位為「最大戰略挑戰」，渲染所謂「中國威脅」，在台灣問題上粗暴干涉中國內政，中方對此強烈不滿、堅決反對，已向日方提出嚴正交涉。

他表示，中國堅持走和平發展道路，奉行防禦性國防政策。中國加強國防和軍隊建設是為了捍衛國家主權、安全、發展利益，正當合理、無可非議。日本近年積極謀求修改和平憲法，大幅增加防衛預算，加快發展進攻性戰力，不顧地區國家反對，推動北約東進亞太，有關舉動引起國際社會嚴重關切和高度警惕。

使館發言人表示，台灣問題是中國核心利益中的核心，事關中日關係基礎之基礎，是不可逾越的紅線。涉藏、涉疆、涉港等問題純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，中方在釣魚島海域巡航執法是正當行使主權權利。日本不是南海當事國，應停止攪局滋事、製造對抗。

他表示，一段時期以來，日方在涉華問題上消極動作不斷，給兩國關係造成嚴重干擾。我們敦促日方停止干涉中國內政、損害中國利益的言行，切實反省侵略歷史，堅持和平發展，放棄通過渲染周邊威脅，服務自身軍事鬆綁的不良企圖。