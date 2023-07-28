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習近平會見喬治亞總理 宣布建立戰略夥伴關係

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸國家主席習近平28日上午在成都會見喬治亞總理加里巴什維利，並宣布兩國將建立戰略夥伴關係。（新華社）
大陸國家主席習近平28日上午在成都會見喬治亞總理加里巴什維利，並宣布兩國將建立戰略夥伴關係。（新華社）

中國大陸國家主席習近平28日上午在成都會見喬治亞總理加里巴什維利，習近平指出，在加里巴什維利此次訪華期間，兩國將發表聯合聲明，共同宣布建立中喬戰略夥伴關係，強調以此為新起點，從戰略高度和長遠角度規劃兩國關係，為兩國各自發展振興提供助力。加里巴什維利表示，這將為喬方帶來更多機遇，具有重要意義。

據新華社報導，成都第31屆世界大學生夏季運動會將於28日晚上舉辦開幕式，喬治亞總理加里巴什維利將出席活動，並於28日上午先與習近平會面。加里巴什維利向習近平表示，自己很高興到中國出席成都世大運開幕式並訪華，這是一次歷史性的訪問。

習近平向加里巴什維利說，中喬雙方要密切政府、政黨交往，加強治國理政經驗交流，在涉及彼此核心利益問題上相互理解、相互支持，做互尊互信、平等相待的好朋友、好夥伴。雙方要發揚傳統友誼，加強各領域交流合作，促進民心相通。

經貿領域方面，習近平表示，中方願同喬方發揮兩國政府間經貿合作委員會、自由貿易協定聯委會等機制作用，推進高質量共建「一帶一路」合作。中方歡迎喬魯吉亞擴大優質產品對華出口，鼓勵中國企業赴喬魯吉亞投資興業。

針對全球局勢，習近平說，中共始終關注人類前途命運，面對世界百年未有之大變局，自己提出了全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，目的是維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序、推動解決人類面臨的和平與發展問題。他又說，中方願同喬方和國際社會一道努力，共同應對全球性挑戰，攜手構建人類命運共同體。

據新華社報導，加里巴什維利表示，感謝中方尊重喬魯吉亞主權和獨立，喬方堅定奉行「一個中國政策」。喬方高度珍視同中國的友誼與合作，重視中國在國際事務中發揮的重要作用，支持習近平提出的共建「一帶一路」倡議、全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，將積極參與落實。喬方也希望同中方拓展深化經貿等各領域合作，為兩國人民帶來更多福祉。

習近平 一帶一路

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