王毅是戰狼或外交美男子？媒體人推測「回鍋原因」：可能很快就下台

中國官方在週二（7月25日）重新任命王毅回任外長，外界關注中國國家主席習近平是否有特別考量。而曾任中國國台辦主任的王毅，對許多台灣媒體人和官員來說相當熟稔。有人認為他是難得一見，風度翩翩的「外交美男子」，也有人認為他早在很久之前，就顯露出其「戰狼」外交的傾向。

中國外交部網站週五（28日）正式完成更新，重新在外交部長的欄位，放上了王毅的照片、王毅的外交部長祝詞，並開始刊載王毅以外交部長身份參加的活動。值得一提的是，今年6月25日秦剛「消失」以前的外長活動，也被保留下來。

曾在2009年至2012年，擔任台灣陸委會前主委賴幸媛辦公室主任的施威全向DW表示，國台辦時期的王毅，比起過去的台辦系統官員，無論在風格、能力、還是眼光上，都顯示出與其他的中國官員截然不同，「他反應很快，很敢扛責任」，而且重點是「他扛得起責任」。

當時中國各省市積極到台灣進行各種招商和宣傳活動。施威全認為，當時簽署了一些「不切實際」的「交流合作意向書」（MOU），加上部分中國地方官員的言行不佳，讓台灣不少人對於這種「招商活動」反感。

施威全回憶，他曾代表賴幸媛和王毅溝通此事，事前並無告訴對方要談這項問題，因此王毅完全是臨場反應。但王毅當下就能理解陸委會的意思，讓施威全感到非常意外：「他對台灣社會的理解，超出我的意料之外。」

施威全說，在中國整個官僚系統都很形式主義的時候，要推動兩岸交流非常困難，但王毅的政治實力讓他能協調官僚系統。此外，他似乎也有在觀察台方的不同意見，包含民進黨或泛綠陣營的反對意見，「王毅說，他每天都在看（親綠的）《自由時報》」。

台媒記者：王毅相當親和

一位資深台灣男性記者告訴DW，「王毅絕對不是戰狼」，並形容王毅與已故的中國前駐法大使吳建民，是他遇過最有文化素養的中國外交官員。有的台媒記者也關注王毅的儀態樣貌，認為他「儀表堂堂」，相貌超越其他許多的中國高層官員。

多位台灣的兩岸組記者回憶，王毅在國台辦主任任內，每次大型活動採訪完，都會跟台灣媒體話家常，與許多中共官員給人的死板，冷酷，客套完全不同。一位台媒前兩岸組女性記者告訴DW，她甚至會用「可愛」來形容王毅。

「王毅是我見過最細心，且很會做好表情管理的大陸官員，只要現場有比他大的官，就會像秘書一樣專心聽講，寫筆記，且點頭如搗蒜」，但「如果他是主人，就會有主人的威儀和細緻的安排」，這位女記者說。

女記者回憶，2013年王毅在國台辦工作的最後一天，特意宴請了台灣記者團。當天的活動，王毅雖然遲到，但上台點名了很多台灣記者跟他曾約好要喝茶聊天的故事，還說很可惜沒有機會完成這些邀約。後來活動結束，台灣媒體說要與王毅合照，秘書一直催促時間不夠，但王毅留下來與台灣媒體一個一個拍照，直到全部拍完才離開。

這位女記者也說，「我也不覺得他是戰狼，（王毅）只是很認真扮演自己的角色」。

王毅的「戰狼」傾向

不過，也有台灣媒體人認為，2016年台灣政黨輪替，還有美國前總統川普時期的中美貿易戰，並不是王毅態度不同的分水嶺。早在馬英九擔任台灣總統，歐巴馬擔任美國總統時，王毅就已經有「戰狼外交」的傾向。

另一位台媒前兩岸組女記者向DW表示，即便在兩岸關係很好的時候，王毅在國台辦時期就很「戰狼」，「我認為戰狼不是這幾年才出來的名詞」。

而有關王毅是否是進行「戰狼外交」，有2件事情在台媒記者眼中印象很深刻，首先是2016年6月王毅以中國外長身份訪問加拿大時，在當地舉行的記者會上「怒斥」提問中國人權問題的加拿大記者，被認為是他「失態」的開始。

王毅當時伸手指著該名記者，批評她的提問充滿了對中國的偏見和傲慢，「我是完全不能接受的」，王毅隨後反問該名記者：「你去過中國嗎？」

此外，在王毅擔任中國駐日大使時，台灣陳水扁政府時期的駐日代表許世楷有許多與他交手的經驗。許世楷曾在2008年7月透露，台灣2005年爭取到日本永久免簽證，但過程並非平順，因為「中國扯後腿」，還有親中的日本議員在委員會「阻擋案子」。

台灣《自由時報》曾在2008年7月20日報導，許世楷說王毅在擔任中國駐日大使期間極力杯葛台日關係，包括阻撓日本對台灣實施免簽證，但由於台日關係非常好，「王毅拿台灣沒有辦法」，最後「使出扯台灣後腿的戰術向日方耍賴」，「只要台灣有什麼，中國也要有什麼」，但「詭計都被一一破解」，最後王毅就被調回中國。

中國外交會怎麼走？

隨著秦剛的下台和王毅的「回鍋」，外界也關注中國的外交政策會不會產生重大的變化。但施威全認為，王毅無論是在2013年習近平上台前及上台後，或是在擔任不同的職務時，立場並沒有太大的改變。至於王毅到底「戰狼」與否，他認為，這只是以不同的形式去表達中國政府的訴求，而非立場上的改變。

施威全說，習近平重視的是「底線思維」，也就是說在底線之上，很多事情可以採取彈性空間，態度也盡量務實。但底線是不能讓步的。他舉例，馬英九政府時期，一些台灣外交官員發現，2013年王毅首次出任中國外交部部長後，對於海外僑社的態度更為緊縮。即便是僑社自辦的小型活動，中國駐外官員也絕不跟台灣官員同台。

一位資深台灣男性記者則認為，若是將秦剛跟王毅相較，秦剛對外可能更為溫和一些。至於王毅為何會回鍋，台灣媒體人多半認為，很可能只是因為習近平還沒有想好合適的接任人選，「我覺得他（王毅）很快就會下台」，男記者說。

而且，習近平可能對現有的幾個副部長級的人選，例如現任的中國外交部副部長馬朝旭等人都不滿意。資深男記者認為，未來的外交走向不會有太大變化，「重要的是外長能否徹底執行他（習近平）的意志」。

資深男記者也指出，中國外長代表中國的門面，所以長相和態度是否溫文儒雅，其實還是相當重要。若按此標準，王毅跟秦剛都是長相俊秀的外交官員，所以未來新的中國外長人選，應該也會考慮此一重要因素。

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