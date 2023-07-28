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以衛星感測「夜間燈光」 智庫：大陸對西藏關押制度恐轉為長期監禁

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蘭德智庫（RAND Europe）27日發布研究報告，以衛星感測的「夜間燈光」數據為基礎，供外界一窺較少為人知的西藏拘留體系運作。圖／德國之聲中文網
蘭德智庫（RAND Europe）27日發布研究報告，以衛星感測的「夜間燈光」數據為基礎，供外界一窺較少為人知的西藏拘留體系運作。圖／德國之聲中文網

蘭德智庫（RAND Europe）週四（7月27日）發布研究報告，以衛星感測的「夜間燈光」數據為基礎，供外界一窺較少為人知的西藏拘留體系運作。

研究指出，西藏目前至少有79座監獄和拘留中心，幾乎每一個城鎮和村落都有1座。這些拘留設施多數規模不大，安保層級較低，可能以短期關押用途為主；不過，自2019年起，部分拘留設施的夜間燈光有增加趨勢，這種趨勢主要集中於安全級別較高的監獄，可能顯示西藏對異議人士的關押轉向較長期的監禁，而非僅僅是短期拘留，「類似近期在新疆觀察到的狀況」。

報告裡說了什麼？

從衛星圖像看來，這79座關押機構，大多數（86%）都是2011年之前所興建。報告指出，過去一般認為西藏的高壓治理政策，來自於2011年至2016年中共西藏黨委書記陳全國的個人影響力與治理風格；然而，此報告的新證據可能顯示，早在陳全國上任、以及2012年的拉薩騷亂事件之前，中國政府就已經在著手鎮壓異議人士。

此研究進一步分析「夜間燈光」數據，觀察拘留機構的夜間用電狀況，藉此判斷其是否有擴建、改建或其他使用上的改變。分析結果發現，整體上西藏拘留機構的夜間燈光數據沒有顯著的變化轉折點，顯示中國對西藏的關押政策自2010年代起，大致延續至今。不過，若觀察不同機構類型，會發現相較於小型的拘留所，大型機構的夜間燈光數據增加趨勢較為明顯。

夜間燈光數據變化也有區域的差異。報告指出，在2015年至2016年間，夜間燈光的增加現象主要集中在西藏阿裡地區，2017年至2018年集中於西藏山南、那曲地區，2019年至2020年集中在首府拉薩。

值得注意的是，西藏昌都地區的各拘留機構，夜間燈光數據自2021年起穩定下降。有些未涵蓋在此報告內、位於昌都的勞改營和職業培訓學校，曾因國際學者的研究而受到國際關注；此報告稱，國際關注可能促使此區部分拘留所被關閉，或者減少了運作。

資訊不足不等同於沒有壓迫

在遍及全中國的「維穩」計劃之下，中國政府正在對西藏人民實施預防性鎮壓（preventive repression）。報告指出，中國政府對西藏的鎮壓方式與規模，並不像新疆那樣已有許多相關調查；然而，缺乏關於「職業訓練中心」等關押機構的證據，「並不代表證明沒有壓迫」，反而顯示深入研究的必要。

「西藏仍然是一個資訊黑洞，任何試著了解這裡的安全管控機制的努力，都面臨重重難關。」蘭德智庫歐洲部門的防務安全專家哈裡斯（Ruth Harris）向英國《衛報》表示，外國學者難以獲取中國的資訊管道，很多開放的數據也常常是不可靠的。

以英國為總部的人權團體「西藏觀察」（Tibet Watch）研究員丹增曲吉（Tenzin Choekyi）向《衛報》指出，要得知西藏拘留機構內的情況可以說是「不可能」。

丹增曲吉補充道，媒體對西藏的報導在過去10年內逐漸減少，很大程度上是因為資訊的延遲與不流通；與此同時，西藏面臨出入管制，跨越邊境赴印度朝聖者也遭到懲罰，且當局常因個別抗爭者的行動，而對整個社群展開報復和更強力的監控。

根據聯合國報告，西藏的社會、文化、語言近年持續遭受同化與侵蝕。西藏流亡政府駐台代表格桑堅參3月曾告訴DW，中國政府長年宣稱推行漢、藏語「雙語教育」政策，卻仍不斷壓縮藏語的教學空間。許多藏族家長被迫將孩子送到寄宿學校，接受幾乎全漢語的教育，把原生家庭與藏族傳統隔離開來，形同「西藏最大的集中營」。

藏人行政中央（CTA）司政邊巴次仁（Penpa Tsering）曾於今年3月以視訊方式出席美國國會聽證會，發出了沉痛警告：「如果中國不改變現行政策，西藏和藏人肯定會緩慢而痛苦地死去。」

面對西方及流亡藏人的相關指控，中國政府過去多次主張「西藏事務純屬中國內政」，要求各界勿「以人權為幌子」干涉。針對西藏寄宿學校的指控，中國外交部發言人毛寧曾於3月表示這是「惡意抹黑」，聲稱中方有保障當地孩童權利。

（綜合報導）

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西藏 人權

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