習近平會見蓋亞那總統：願推動一帶一路與低碳戰略對接

中國大陸國家主席習近平28日上午在成都會見南太平洋及加勒比地區國家蓋亞那總統阿里，習近平說，中蓋兩國要做彼此信賴、相互倚重的好朋友，推動構建更加緊密的中蓋命運共同體，共同應對氣候變化、糧食安全、能源安全等全球性挑戰，並願推動共建「一帶一路」倡議同蓋亞那「低碳發展戰略2030」深度對接。阿里則表示，願同中方密切溝通協作。

新華社報導，成都世大運將在28日晚間舉辦開幕式，蓋亞那總統阿里率團出席，並於28日上午先與習近平會面。會談中，習近平指出，中國和蓋亞那雖然相距遙遠，但友誼源遠流長。蓋亞那是加勒比地區最早承認「一個中國原則」並與中國建交的國家。中蓋去年慶祝了建交50週年，兩國要共享機遇、共迎挑戰、共謀合作、共促發展。

據新華社報導，阿里在會談中表示，蓋中關係發展良好，政治互信十分堅固。蓋中建交以來的50年，是友誼、合作和相互支持的50年。蓋方堅定恪守「一個中國原則」，高度欽佩習近平主席的傑出領導力，高度珍視中國的國際影響力。

在經貿往來方面，習近平強調，中國和蓋亞那同為發展中國家，應該從兩國人民根本利益和長遠利益出發，加強溝通合作，堅定相互支持，推動中蓋關係行穩致遠。中方願推動共建「一帶一路」倡議同蓋亞那「低碳發展戰略2030」深度對接，提升兩國高質量共建「一帶一路」合作水平。

習近平還說，雙方要密切人文交流，便利人員往來，夯實兩國友好民意基礎。歡迎蓋方參加中國國際進口博覽會，推動更多蓋亞那特色優質產品進入中國市場。中方鼓勵中國企業赴蓋亞那投資，擴大能源、礦業、金融、農漁業、基礎設施建設等領域互利合作，培育新能源、綠色發展等新增長點。

在國際事務合作上，習近平表示，中蓋兩國在國際和地區事務中擁有廣泛共同利益和相近立場主張。祝賀蓋亞那當選2024至2025年聯合國安理會非常任理事國，中方支持蓋方在國際和地區事務中發揮更大作用，願同蓋方一道，踐行真正的多邊主義，維護廣大發展中國家共同利益，攜手構建人類命運共同體。

習近平指出，自己在2013年首次訪問加勒比地區，並與加勒比9個建交國領導人確立「中加全面合作夥伴關係」，他強調，中方一貫支持加勒比國家團結自強、發展繁榮，願同加方攜手構建更加緊密的中加命運共同體，也希望蓋方繼續為中國同加勒比國家關係發展發揮積極作用。

據新華社報導，阿里表示，中國在蓋亞那和加勒比地區經濟社會發展中扮演了重要角色，不但分享中國經驗，而且為蓋亞那和地區國家發展基礎設施、互聯互通、醫藥衛生等提供了寶貴幫助。蓋亞那視中國為高度信賴的合作夥伴，歡迎中國企業赴蓋亞那投資興業，希望同中方開展緊密合作，更好應對全球性挑戰。

阿里還表示，蓋方支持習近平主席提出的一系列重大倡議，積極參與共建「一帶一路」，願同中方密切溝通協作，推動構建人類命運共同體，推動建立更加公正合理的國際秩序。蓋方將繼續積極推動加共體同中國關係發展。

成都第31屆世界大學生夏季運動會將於28日晚上開幕，28日中午，習近平與夫人彭麗媛在成都金牛賓館舉行宴會，歡迎出席世大運開幕式的國際貴賓。

大陸外交部日前公布，習近平將於27日至28日出席世大運開幕式，並與到訪大陸出席開幕式並訪問的外國領導人，包含印尼總統佐科、茅利塔尼亞總統加茲瓦尼、蒲隆地總統恩達伊施米耶、蓋亞那總統阿里、喬治亞總理加里巴什維利，舉行歡迎宴會和相關雙邊活動。而原預定出席的斐濟總理蘭布卡近日宣稱因低頭滑手機在樓梯摔倒，因此取消出訪行程。