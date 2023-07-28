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陸外交部官網恢復秦剛活動資料 但在歷任外長仍被消失

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸外交部官網「外交部長」頁面已更新為新任外長王毅的資料。（截取自大陸外交部網站）
大陸外交部官網「外交部長」頁面已更新為新任外長王毅的資料。（截取自大陸外交部網站）

秦剛25日被免兼外交部長職務後，大陸外交部網站隨後便把部長活動資料全部清空，而外交部長頁面上也顯示「資料更新中」。不過就在28日上午，大陸外交部重新上架部長活動資料，而秦剛擔任外交部長時的活動訊息仍留存著，外交部長的簡歷也已更新為新任外長王毅的資訊。不過，在歷屆外長名單中，仍然不見秦剛的名字，秦剛依然「被消失」。

大陸國務委員兼外交部長秦剛25日被免去外長職務後，外交部官網隨即清空與秦剛有關的所有消息，包括「部長致辭」、「部長簡歷」、「部長活動」、「講話全文」、「圖片視頻」均顯示「信息更新中......」。不過，28日相關內容已重新上架。

其中，部長致辭、部長簡歷已更新成新任外長王毅的資料，內容顯示，王毅為現任中央政治局委員，中央外事工作委員會辦公室主任，外交部部長。在部長活動、講話全文、圖片視頻頁面裡，則可見到秦剛仍擔任外交部長時，進行的外事活動消息。

不過，在「中國外交人物」中的「歷任外交部長」、「歷任外交部副部長及部長助理」欄位仍不見秦剛。秦剛2022年底接任外長前，曾在2017年擔任過外交部部長助理、2018年升任外交部副部長。

雖大陸官方已宣布免去秦剛外長職務，但至今仍未披露免職事由，且秦剛持續「隱身」，外界持續關注秦剛的動態。大陸外交部發言人毛寧27日於記者會上再度被追問有關秦剛任免是否透明時，毛寧嚴厲斥責稱，有關秦剛任免的消息已經及時發布，一貫反對對這個事情「惡意炒作」。

對於是否會為秦剛及新任外長王毅安排工作交接儀式，毛寧稱，沒有可以提供的訊息。被問到外交部官網為何尚未更新部長資訊，毛寧表示，將按相關管理規定及時更新，並請記者持續關注網站。

紐約時報28日報導指出，大陸外交部發言人一直對秦剛的動向與免職原因閃爍其詞，一再表示他們沒有可以提供的信息，凸顯了大陸外交機構勢弱。

報導引述華盛頓的戰略與國際研究中心費和中國研究項目主任白明分析指出，「更廣泛地說，在習近平時代的大部分時間裡，外交部這個官僚機構已失去了影響外交政策的能力，有關台灣或美國等重大問題的決定都是在黨內由習近平主導做出的。」

大陸外交部官網重新上架「部長活動」頁面，秦剛擔任外長時期的外事活動資料被保留。（截取自大陸外交部網站）
大陸外交部官網重新上架「部長活動」頁面，秦剛擔任外長時期的外事活動資料被保留。（截取自大陸外交部網站）
大陸外交部官網「歷任外交部長」頁面仍不見秦剛名字。（截取自大陸外交部網站）
大陸外交部官網「歷任外交部長」頁面仍不見秦剛名字。（截取自大陸外交部網站）
大陸外交部官網已更新上新任外長王毅的簡歷。（截取自大陸外交部網站）
大陸外交部官網已更新上新任外長王毅的簡歷。（截取自大陸外交部網站）

外交部 秦剛 毛寧

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