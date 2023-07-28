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我教師赴陸交流 遭盤查4小時

聯合報／ 記者陳政錄／台北報導

陸委會昨天表示，近期以來，國人赴陸不斷遇到人身自由與安全受侵害，以及被不友善對待的違常個案，包括幾天前，一名大學老師應邀赴陸進行兩岸智庫學術交流，在入境時遭扣留、盤查達四小時之久。為降低風險，陸委會提醒國人，如非必要，建議暫時不要前往大陸。

陸委會昨天下午召開例行記者會，副主委兼發言人詹志宏表示，幾天前，我大學老師應邀前往大陸進行兩岸智庫學術交流，有位老師卻在入境時，遭到機場人員扣留、盤查，最後雖然放行入境，身心已受到極大的衝擊。

詹志宏說，這位老師的行李、手機、筆電等物品一度遭查扣，手機、筆電是否被對方動手腳，也不得而知。陸委會強烈要求中共當局在這位學者完成學術交流，於出境時，不得再度對他無理扣留、盤查。

陸委會 詹志宏

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