被控台諜獲刑近4年 台商李孟居獲釋抵日

被指危害大陸國家安全並遭大陸法院判刑的台商李孟居，刑滿後已在本月廿四日順利離開大陸抵達日本。陸委會副主委詹志宏昨天表示，大陸沒有跟台灣通報，但我方與李的家屬一直保持密切聯繫，提供必要協助。至於李何時返台，詹志宏說，「既然他已經重獲自由，我想他的行程由他來安排。」

李孟居是二○一九年八月從香港入境深圳後失去聯絡，隨後，他被北京指控為「台諜」，後被依「從事危害國家安全罪」判處一年十個月刑期及剝奪政治權利附加刑兩年（不得離開大陸）。

據BBC中文網報導，李孟居已於廿四日平安抵達日本東京。在釋出畫面中，他戴著中華民國國旗口罩，激動揮手，並說，「當下一過護照檢查那關就覺得如釋重負」。他說，他身邊的人都知道，自己很少談論政治議題，「因為本身是生意人，發生這個事情才知道中國和我想的不一樣」。

李孟居指，被拘捕理由與拍攝深圳武警集結畫面有關，「那個停武警車隊的地點距離房間大概五十公尺，我就是一個好奇的路人、一個出差旅客，只是拿手機好奇地拍了幾張」。若真是國家機密，怎會在旅館就可拍得到。一瞬間就成台諜，「很無奈，我根本不知道我做了什麼，但是為了早點出去，只好認罪認罰，其他什麼尊嚴先擺在一邊」。

李孟居當年因涉嫌「從事危害國家安全」活動被扣留並依法審查。隔年，央視報導指，其被控「涉嫌為境外刺探、非法提供國家秘密罪」被逮捕並被判刑。

陸委會副主委詹志宏說，陸委會在近四年前掌握，接獲家屬通報後，到昨天為止，一路都跟他的家屬保持聯繫，進行必要協助，包括李從大陸出境，到日本後，都有掌握。

師大退休教授施正屏也被控為台諜。陸媒指，他於二○○五至二○一八年「多次以兩岸學術交流的旗號，為台灣情報部門蒐集和套取大陸內部資料」。於二○二○年十一月被判間諜罪，處有期徒刑四年剝奪政治權利兩年，沒收個人財產人民幣二萬元。

南台灣兩岸關係協會聯合會主席蔡金樹也遭控台諜，被判刑四年，於今年五月出獄後，但也被剝奪政治權利四年附加刑，遭限制出境大陸。