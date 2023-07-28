習近平：願與印尼啟動「二+二」對話

大陸國家主席習近平昨天在成都會見出席成都世大運的印尼總統佐科威。習近平表示，在實現國家現代化和民族復興道路上，兩國是志同道合的同路人、好夥伴，願和印尼深化更高水準的戰略合作，保持經常性戰略溝通，啟動兩國外長防長「二+二」對話機制，打造高水準戰略互信。

據央視新聞，習近平指出，歡迎「老朋友」來華出席成都世大運開幕式。他說，在實現國家現代化和民族復興道路上，中印（尼）兩國理念高度契合、互為發展機遇，是志同道合的同路人、好夥伴。

習近平表示，中方願和印尼深化更高水準的戰略合作，把中印尼命運共同體建設成「實景圖」，打造發展中大國命運與共、團結合作、共促發展的典範。願和印尼保持經常性戰略溝通，加強治國理政經驗交流，啟動兩國外長防長「二+二」對話機制，打造高水準戰略互信。

他還提到，雅萬高鐵通車在即，雙方要全力做好「最後一公里」建設，重點推進「區域綜合經濟走廊」和「兩國雙園」建設。中方支持印尼新首都建設和北加里曼丹工業園開發，願拓展新能源汽車、智慧城市等領域合作，繼續擴大印尼大宗商品和優質農產品進口，高質量實施區域全面經濟夥伴協定（RCEP），加強糧食安全、減貧扶貧、鄉村振興、職業教育、語言教學、醫藥衛生等合作。

據中方發布，佐科威表示，印尼堅定奉行「一個中國政策」，願和中方繼續加強投資、海洋漁業、糧食安全、醫療衛生等方面合作，進一步促進兩國全面戰略夥伴關係發展。會見後，兩國元首共同見證簽署雙邊合作文件。