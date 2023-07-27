陸委會：去對岸前應做好風險評估

（德國之聲中文網）陸委會本周四（7月27日）召開記者會向大陸喊話，希望對方立刻停止惡劣、無禮的扣留行為，以禮相待，才能促進兩岸健康有序的交流，並呼籲民眾赴陸前做好風險評估。陸委會發言人詹志宏在記者會上舉出具體例子。根據自由時報報道，他表示，目前持續發生一些個案，令人無法接受。就在幾天前，一名大學老師應邀前往中國進行兩岸智庫的學術交流，在入境時遭到機場人員扣留、盤查達4小時之久，最後雖然放行入境，身心已受到極大的沖擊。詹志宏還表表示，這位老師的行李、手機、筆電等私人物品一度遭到查扣，手機、筆電是否被對方動手腳，也不得而知。

陸委會發布了一份公告，對前往大陸的台灣民眾給出提醒和建議。內容包括：赴陸交流，事前必須接洽雙方邀請或主辦單位，要求陸方主管機構承諾，確保在大陸入出境通關不會被無禮留置。 最好維持集體行動，團進團出。前往大陸之前，看看手機、電腦等隨身用品，是否存在可能構成陸方搜查或沒收的內容。

路透社報道，中國已釋放了涉嫌從事危害國家安全活動的台商李孟居。他2019年從香港入境深圳後失聯。隔年， 李孟居現身在中國官媒央視節目，表示“覺得很抱歉，過去做了很多不好的錯事，也對祖國、對國家或許有些傷害”。對此，台灣媒體中央社報導，台灣的陸委會回應這是對岸“惡意政治炒作，誣陷台灣人員從事間諜行為，刻意破壞兩岸關系、干擾台灣自由民主、法治社會的正常運作，其動機令人質疑與不齒。”

陸委會本周四表示，關於李孟居離境一事，陸方並未向陸委會官方通報，由家屬聯系得知這一情況。

李孟居接受BBC專訪表示，離開中國後前往日本。他同時表示自己只是一個游客，被錯誤地指控為間諜。他補充說：“我不知道我做了什麼，但為了早點出來，我不得不認罪。”

（綜合報道）

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