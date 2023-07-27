馬望兩岸學子每年互訪　陸委會：自由交流才最有幫助

馬英九基金會邀請大陸大學訪問團行程結束後，前總統馬英九表示，希望每年都舉辦兩岸青年學子互訪，還將推兩岸大學校長論壇。陸委會副主委詹志宏27日對評論稱，政府希望讓兩岸學生能自由、自在、自主的來進行交流，對增進彼此了解最有幫助，「而不是一些形式化的安排」。

詹志宏27日主持陸委會例行記者會，對於馬英九基金會邀請的陸生訪問團，詹志宏首先表示，兩岸分別開放邊境以來，學生交流非常多，「不是只有他們那一團」，例如研修的陸生開放後，今年一到五月已有近300人核准來台，目前陸續申請中至少有16個案子，人數不一，有的也達五、六十人。

詹志宏說，「或許馬英九基金會他們認為他們這一團是很突出的」。他進一步指出，其他來台灣交流的陸生，跟馬英九基金會邀請的陸生團有最大的不同，就是其他團體、陸生到台灣後，都可以自由、自在、自主的跟台灣同學、社會交流，都沒有「派黨（中共）工來跟團」，這對交流效果影響非常大。

詹志宏表示，我方希望能朝著讓兩岸學生自由、自在、自主交流的這一方面來發展，這是最有效的方法，和例如讓陸生進入到台灣校園求學，經過四年甚至更久的時間，最能夠體會對方在想什麼，相信對增進彼此了解是最有幫助的，「而不是一些形式化的安排」。

對於馬英九基金會陸生團傳出限制台媒採訪、片面宣傳等，詹志宏說，可以看到此團是在很侷限的，特定群體、特定範圍內進行交流，不過沒有違反法令規定。他說，該團離開後，社會有一些評論，各方都提出看法，「這就是我們的社會，我們尊重每一個人的評價」。

另，陸委會近日再度於臉書喊話，應儘速開放陸生來台就學，為兩岸青年交流做出正面貢獻。對於下學期陸生來台人數是否大幅減少，詹志宏回應，因學生目前尚未入學，教育部還未公布確切數字，他預計加上研修生，大學生和碩博士生等，下學期應會有約1300名陸生來台，確切數字還待開學後進一步向外界報告。

至於台生赴陸就讀狀況，詹志宏說，依據慣例，每年從台灣赴陸就讀大學的約200多位，陸方公布的約兩千人，是包含在大陸長大的台商、台幹二代等，對於學生赴陸求學，我們是民主自由國家不會禁止，陸委會和教育部也委請海基會與他們保持聯繫，提供協助和提醒，例如今年會特別提醒赴陸台生，近年大陸青年失業率高漲，大陸國台辦又宣布要擠出一、兩千個職缺給台青，這是否造成影響，會請同學多加注意。

對於台北上海雙城論壇將於下月舉辦，媒體報導北市府預計簽署的三項MOU會送陸委會審核，市長蔣萬安的講稿不用。詹志宏說，近幾個月已和台北市府就今年雙城論壇，討論陸委會如何協助，不過有關外界討論，講稿是否有需要送審，「這是天方夜譚，從來沒有」，MOU部分，按兩岸條例有合作行為都需要和主管機關提出申請，若有會同陸委會，本會當然會表示意見。