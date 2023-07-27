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李孟居已刑滿離境大陸 陸委會：對岸未向我方通報

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
台商李孟居被大陸指控為「台諜」，被判1年10個月刑期和剝奪政治權利附加刑2年。期滿後，已於24日順利離境大陸，並在日本接受BBC的訪問。（截自BBC中文網）
台商李孟居被大陸指控為「台諜」，被判1年10個月刑期和剝奪政治權利附加刑2年。期滿後，已於24日順利離境大陸，並在日本接受BBC的訪問。（截自BBC中文網）

台商李孟居被對岸控為「台諜」，被判1年10個月刑期和剝奪政治權利附加刑2年，期滿後他已於24日離境中國大陸前往日本，對於陸方是否有透過管道和我方主管機關通報？對此，陸委會副主委詹志宏27日說，大陸沒有跟台灣通報，但我方與李的家屬一直保持密切聯繫，提供必要協助。至於李何時返台，詹志宏說，「既然他已經重獲自由，我想他的行程由他來安排。」

李孟居2019年8月從香港入境深圳後失去聯絡，時值香港反送中高峰引起關注，後他被陸方以「涉嫌為境外刺探、非法提供國家秘密罪」拘捕，遭到判刑。

據他離境大陸後接受BBC採訪所述，李孟居是在飯店房間拍攝到武警集結畫面，後被大陸國安機關逮捕，服刑期滿後被告知，附加刑期期間不得離境，因此開始在中國大陸各地旅行，直至本月24日離境中國大陸。

對於李孟居案，詹志宏說，陸委會在近四年前掌握，接家屬通報後，到昨天為止，一路都跟他的家屬保持密切聯繫，進行必要協助，包括李從大陸出境，到日本後報平安，都有掌握。

詹志宏提到，大陸法治和其他國家截然不同，有一個所謂的「剝奪政治權利附加刑」，會被限制居住和行動，所以像李孟居、蔡金樹等案，即使服完刑也不能隨意出境，所以再次提醒國人赴陸、前往大陸期間應留意風險。

至於李孟居附加刑結束後，陸方是否有透過任何管道和我方通報，詹志宏明確回應說，「沒有」。至於李何時返台，詹志宏說，「既然他已經重獲自由，我想他的行程由他來安排。」

李孟居 詹志宏

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