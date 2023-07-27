強調不針對第三方 中俄擬再聯合巡航

中俄甫於廿三日結束海空聯演，昨日又宣布將開展第三次海上聯合巡航，但強調不針對第三方。俄國總統普亭也傳出，將在十月訪問大陸出席「一帶一路」論壇。

大陸國防部昨日宣布，根據兩軍年度合作計畫，共軍與俄軍海軍艦艇編隊將於近日在太平洋西部和北部相關海域舉行海上聯合巡航，「此次行動不針對第三方，與當前國際和地區局勢無關」，這已是連續第三年舉行。

此前，雙方才在廿三日於日本海完成為期四天的「北部．聯合」海空聯演，演習主題是「海上戰略通道安全」，演習指揮員在閉幕式上致辭時表示，此次演習是兩軍共同維護海上戰略通道安全的重大行動，對提高兩軍戰略協作水平、維護地區和平穩定將發揮積極作用。

今年以來，除雙方高層互訪外，共軍與俄軍已進行多次合作跟交流，包含在太平洋西部、日本海、東海相關空域組織為期兩日的「聯合空中戰略巡航」、俄國艦艇編隊訪問上海並舉行演練、雙方防長在莫斯科舉行會談、雙方參謀長進行視訊通話等。

而據俄羅斯衛星通訊社消息，俄國總統國際事務助理烏沙科夫指出，普亭已收到邀請，預計在十月舉行「一帶一路」論壇時訪問大陸。

大陸駐俄羅斯大使館廿四日舉辦共軍建軍九十六年招待會，有多位俄軍將領出席。俄羅斯國防部副部長福明表示，兩軍不斷拓展聯演聯訓的領域和強度，是「遏制美及其盟友在亞太地區攻勢舉動的反制舉措之一」。

共軍駐俄使館武官隗延偉少將則強調，軍隊高層和各領域交往彰顯了兩國互信的傳承深化和兩軍合作的獨立自主，必將為兩國軍隊攜手應對共同安全威脅和霸權主義作出新的更大貢獻。