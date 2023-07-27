秦剛免職 美：持續與中方官員往來

美國國務院首席副發言人巴特爾（Vedant Patel）廿五日在例行記者會表示，北京自己決定其外交部長人選，美國將持續與中方外長王毅和其他中國大陸官員往來，美國一直認為維持溝通管道至關重要。美國國務卿布林肯則表示，期待能夠像過去一樣與王毅開展良好的合作。

北京廿五日宣布，大陸外交部長秦剛去職，由中共外事辦主任王毅回鍋接任外長。對此，巴特爾在例行記者會簡短說明，美國會持續與王毅和大陸的外交官員聯繫，維持溝通管道至關重要，這也是負責任處理雙邊關係的重要管道，更是國際社會對美中兩國的期望。

被問及美國事先是否知情、中方外交高層官員是否還會如約訪問華府，巴特爾都沒有鬆口。

布林肯也表示，誰擔任中國外長是中國自己的決定，美方將會繼續與中國接觸。他並期待與認識十多年、會晤多次的王毅開展良好合作。

美國之音報導，布林肯表示，他是在秦剛擔任中國駐美大使時認識他，也在秦剛擔任外交部長時，與他有過建設性的對話。談及接任外長的王毅，布林肯表示認識王毅已十多年，在擔任國務卿期間與王毅有過多次接觸，包括近期兩人在雅加達東協外長會議期間的會晤。

布林肯重申，對美方來說，負責任地管理美中關係非常重要，這要從外交、接觸開始。布林肯說，美方將繼續與王毅接觸、與中國官員接觸，並與任何相關的中方對應官員合作。