穩民企救經濟 發改委密集座談

為穩定當前經濟發展，大陸官方除於本月十九日發布「關於促進民營經濟發展壯大的意見」，提出要持續優化民營經濟發展環境、加大對民營經濟政策支持力度，大陸多個部委本月更是密集召開座談會聽取民營企業家意見。據統計，僅七月份，各部委就召開了約十場與企業家的座談，顯示北京當局對於提振民營企業家信心的急迫感。

七月六日，大陸國務院總理李強在主持召開經濟形勢專家座談會時就提出，要建立健全政府與民營企業、外資企業等各類企業的常態化溝通交流機制，通過增強工作互動性來增強決策科學性。

上海澎湃新聞報導，主責總體經濟規畫、有「小國務院」之稱的國家發改委，七月以來就有六位領導分頭行動，密集聽取至少卅家民企意見。其中，國家發改委主任鄭柵潔分別於七月三日、十日、十七日主持召開三場民營企業家座談會，邀請的企業來自設備製造、鋼鐵冶煉、紡織服裝、食品加工、新能源、郵政快遞、互聯網信息、餐飲等多個行業，兼顧大、中、小型不同規模，覆蓋東、中、西部不同地區。

根據國家發改委廿五日消息，國家發改委副主任叢亮主持召開製造業民營企業家座談會，國家發改委副主任趙辰昕則實地考察華為松山湖產業基地、白雲電器等綠色低碳領域的民營企業。

廿六日，國家發改委又發布新聞稿稱，國家發改委副主任李春臨與貨拉拉、美克美家等民營企業座談交流，並在赴新疆、福建等地考察時，與多家民營企業召開座談會。國家發改委副主任楊蔭凱則與圓通速遞等物流企業進行座談交流。

另，國家發改委黨組成員郭蘭峰也赴北京中關村機器人產業創新中心調研，並主持召開有關領域民營企業座談會，聽取意見建議。

此外，大陸商務部長王文濤本月五日也曾召開外資企業圓桌會，聽取拜耳、默沙東等十二家醫藥行業外資企業在華經營情況、問題訴求及意見建議；工信部長金壯龍也分別於本月六日、七日與製造業企業和專精特新中小企業舉行座談。

不過，北京一家專注於科技投資的私募股權投資公司合夥人Zhang Xuan告訴華爾街日報，中國政府最近關於支持民營企業的承諾無疑是向投資者發出了積極資訊，但這能否遏制整體經濟下滑，他對此並沒有信心。