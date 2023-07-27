王毅拋「全球南方」4主張 發展振興

秦剛廿五日被免去外長職務後，由中共外事辦主任王毅回鍋接任。當日，王毅在南非出席金磚國家安全事務高級代表會議時，重點闡述北京當局針對「全球南方」議題的政策立場。他強調，中國是「全球南方」的當然成員，並提出獨立自主是「全球南方」的政治底色，發展振興是「全球南方」的歷史使命，公道正義是「全球南方」的共同主張。

所謂「全球南方」，實是南北概念的延伸，用以指涉廣大的亞非拉發展中國家，並與西方國家有顯著區隔。近年來，「全球南方」已成為國際政治上的重要概念。

具官方背景的大陸「全球化智庫」（ＣＣＧ）理事長王輝耀及秘書長苗綠近日在環球時報撰文指出，「全球南方」基本上可以認為是「非西方國家」的另一種定義，更強調價值觀念和利益訴求的多元化。面對俄烏衝突下世界政治格局「陣營化」、「集團化」趨勢，多達八十多個國家沒有選邊站隊參與對俄戰略打壓。

文章稱，「全球南方」國家追求對外政策獨立性和強化「不結盟」立場，為一支新的世界政治力量加速崛起。中國大陸應早做準備，展現大國擔當，提出並推動構建一個順應「全球南方」國家發展訴求的國際大環境，並且在增進南北合作上發揮獨特作用。

王毅指出，「全球南方」國家面臨抵制外部干預滲透、維護政治安全和政權安全的重要使命。「我們要保持戰略定力與自信，堅定不移走好自己的路，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互支持，以實際行動回擊一切挑撥金磚團結、抹黑金磚合作的雜音」。

此次在南非，王毅特別就加強「全球南方」國家合作提出北京的四點主張：要消除衝突，共建和平；重振活力，共促發展；開放包容，共謀進步；團結一致，共商合作。

他表示，要尊重各國合理安全關切，推動政治解決熱點問題，構建人類安全共同體。堅持把發展置於國際議程中心位置，進一步凝聚促發展的國際共識，維護發展中國家正當發展權利。反對意識形態畫線和陣營對抗，尊重各國人民選擇的社會制度。反對霸權主義和強權政治，支持聯合國在國際事務中發揮積極作用。

王毅呼籲，在新一輪全球治理體系變革中擴大「全球南方」國家話語權和代表性，維護共同利益。中方願同廣大新興市場國家和發展中國家一道，推動落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，構建人類命運共同體。

王毅是在南非出席金磚國家會議期間獲任命為外長，但大陸外交部昨日新聞稿仍只稱王毅為中央外辦主任。王毅已於昨日下午飛抵土耳其，將展開為期一天的訪問，預計將會見土耳其總統厄多安和外長。