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大陸新任外長王毅抵土耳其：支持兩國企業用本幣結算

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸外長王毅（左）26日在安卡拉與土耳其外長費丹會談。（法新社）
大陸外長王毅（左）26日在安卡拉與土耳其外長費丹會談。（法新社）

王毅在以中共中央外事辦主任身分出訪行程中，獲大陸全國人大常委會任命為外長，最新進展是，他已結束南非行程、抵達土耳其訪問，並向土耳其外長強調，願意擴大進口土耳其產品，支持兩國企業使用本幣進行貿易結算。

據大陸外交部官網消息，王毅26日在土耳其與土國外長費丹（Hakan Fidan）會談，王毅向他表示，雙方同為「新興市場國家代表」和「發展中大國」，擁有廣泛共同利益和巨大合作潛力。大陸支持土方走出一條符合自身國情的發展道路，支持土方維護國家獨立、主權和正當權益，支持土方在地區和國際舞台上發揮更重要作用，反對任何勢力干涉土耳其內政。

王毅表態大陸願與土國新政府一道，增進戰略互信，加強戰略協調，深化各領域合作，堅定支持彼此維護核心利益和國家安全穩定。他說，雙方要用好中土政府間合作委員會等雙邊合作機制，促進「一帶一路」倡議和土「中間走廊」計畫深度對接，大陸願進口更多土優質產品，支持兩國企業使用本幣進行貿易結算，鼓勵更多大陸企業赴土投資興業。

他也強調，大陸願與土方加強在聯合國、二十國集團、上海合作組織等多邊框架下協調合作，「共同發出新興市場國家的聲音，維護真正的多邊主義，維護全球供應鏈產業鏈穩定，反對單邊主義和『脫鉤斷鏈』等錯誤做法，為變亂交織的世界注入更多穩定性」。

消息並指出，費丹表示「不認同中國經濟、科技『威脅論』，反對抹黑、遏制中國發展，不允許在土從事破壞中國領土完整的活動」。

另據路透社報導，·菲丹和王毅在安卡拉舉行會談中，還討論了烏克蘭最新局勢等問題。

不過，大陸外交部官網的訊息，並未把「外交部長」職稱寫在裡面，僅提到其「中央外辦主任」的身分。而王毅回鍋接任外長前後，大陸外交事務持續進展，其中值得注意是與包含印度、日本、南韓等鄰國關係的進展。

王毅本人7月24日在南非與印度國家安全顧問多瓦爾（Ajit Kumar Doval）會見時強調，兩國領導人去年底達成了穩定中印關係的重要共識，雙方要真正將其落實到具體政策，轉化為各部門、各領域協同一致的行動，「推動兩國關係早日重回健康穩定發展軌道」；而7月22日大陸外交部亞洲司司長劉勁松在東京已與日本外務省亞洲大洋洲局局長船越健裕舉行「新一輪工作磋商」，就中日關係及共同關心的國際地區問題坦誠深入交換了意見，雙方同意繼續開展這一機制性磋商。

根據日本共同社23日披露，王毅已向日本外相林芳正提議舉行中日韓高官磋商，日方認為北京此舉是對重啟2019年12月以後中斷的中日韓首腦會談表明意向，將為年內實現首腦交流展開協調工作。而高官磋商如果實現，預料經濟和環境領域合作將成為議題。

王毅 土耳其 日本

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