布林肯：認識王毅已10多年，期待與其開展良好合作

中國大陸外交部長秦剛「消失」一個月之後，25日確定被免去外長職務，由其前任、現中共中央外事辦主任的王毅回鍋擔任外長。美國國務卿布林肯同日對此回應表示，誰擔任中國外長是中國自己的決定，美方將會繼續與中國接觸。他並期待與認識十多年、會晤多次的王毅開展良好合作。

美國之音報導，布林肯表示，自己是在秦剛擔任中國駐美大使時認識他，也在秦剛擔任外交部長時，與他有過建設性的對話。談及接任外長的王毅，布林肯表示認識王毅已十多年，在擔任國務卿期間與王毅有過多次接觸，包括近期兩人在雅加達東協外長會議期間的會晤。布林肯期待能夠像過去一樣與他開展良好的合作。

布林肯重申，對美方來說，負責任地管理美中關係非常重要，這要從外交、從接觸開始。布林肯說，美方將繼續與王毅接觸、繼續與中國官員接觸，並與任何相關的中方對應官員合作。

而原在布林肯6月訪問北京後，美中正在討論秦剛訪問美國事宜。美國國務院副發言人巴特爾表示，美方期望繼續看到太平洋兩岸的高層訪問接觸，但目前沒有具體的訪問可以宣布。

白宮發言人尚皮耶也被記者問到，美國總統拜登曾表示願意與大陸領導人習近平通話，甚至會面，如今中國外交高層人事震盪是否影響後續兩國領導人或高層官員之間的互動。尚皮耶對此強調，秦剛被免職不會影響到美中關係，美方將持續保持溝通渠道暢通。

布林肯近日出訪南太平洋島國東加，並於26日與東加首相索瓦萊尼舉行會談。會後記者會上，布林肯談到美方對大陸參與太平洋區域事務的「問題行為」感到擔憂，理由是北京在南海軍事化以及經濟脅迫行為。

路透報導，大陸在太平洋地區日漸頻繁的活動已引起西方國家關注，如大陸去年與索羅門群島簽署安全協定，讓澳洲、紐西蘭及美國心生警戒，並開始增強在該區域的外交往來。法廣指出，東加是一個僅約有十萬居民的太平洋小國，但已成為華盛頓與北京展開角力的最新目標。

布林肯成為第一位到訪東加的美國高級官員，布林肯於此行也重申，美國願意解決太平洋島嶼所面臨的問題，特別島嶼容易受到氣候變化和非法捕魚的影響。

近年大陸為太平洋島國的基礎設施建設提供資金，並增加了在該區域的外交強度。索瓦萊尼表示，他並不擔心東加向大陸借了巨額資金，事實上今年東加已經開始償還債務。