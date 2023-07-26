海峽兩岸青年文化月 提供超1000個就業職位

「秦剛確定被免職，但謎題依然困惑...」消失一個月的中國外交部長秦剛，在7月25日晚上終於確定：被免去外交部長職務，由王毅回鍋擔任。這是秦剛從今年6月25日突然「失蹤」、官方沒消沒息一個月以來，中國官方首次交代秦剛的動態；但是對於秦剛到底發生什麼事、為何被免職，依然沒有任何說明。被認為是習近平親信之一的秦剛，官運一路平步青雲、但是擔任外交部長總計207天，卻成了中共政權史上最短命的外交部長。秦剛被免職，會有什麼影響？國際又怎麼看？

2023-07-26 14:08