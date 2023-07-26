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海峽兩岸青年文化月 提供超1000個就業職位
第三屆海峽兩岸青年文化月活動期間，「百企千崗等你來」台灣青年專場招聘會26日在蘇州舉辦。招聘會採用「線上+線下」模式展開，約100多家台企、民企、國企提供超1,000個就業職位，其中60家企業線上下進行。
應聘者既可以在現場洽談，也可以掃描「蘇州校園引才平台」二維碼登陸即時查看線上企業招聘信息。
招聘現場設置台青登陸蘇州「一站式」服務窗口，按照蘇州「你只需要一個背包，其他『包』在蘇州身上」的承諾，提供人才就業創業政策、職業職稱資格比照認定、台胞證（居住證）業務、醫療保險、教育入學、交通旅遊等多種諮詢服務。
近年來，江蘇致力於幫助台灣青年實習、就業、創業。從2017 年起，連續舉辦台灣大學生江蘇實習就業特訓營活動，六年來，累計面向台灣青年提供實習崗位7500多個，吸引近3100人參加。為更好助力台灣青年創業打拼，江蘇建設了一批創新創業載體。
其中獲國台辦批准設立12家海峽兩岸青年就業創業基地（示範點），省台辦批准設立12家省台灣青年就業創業基地。
自2016年以來，在江蘇大地上蓬勃成長的台灣青年創業項目累計超1,650個，參與各類創新創業活動和實習就業的台灣青年超1.75萬人次，一批優秀的台灣青年創業項目孵化畢業、發展壯大。
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