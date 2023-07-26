話中有話？武漢地震監測中心遭駭 陸外交部這樣說

在近期中美因網路攻擊事件論戰之際，武漢應急管理局26日稱，近期地震監測中心部分設備遭境外組織網路攻擊，對於此舉是否是對美方的回應，大陸外交部發言人毛寧今天下午說，中方將採取必要措施維護中國的網路安全。雖她未明確證實該「境外組織」是否來自美國，但回應時仍持續批美，稱美方把網路安全問題政治化武器化，嚴重損害國家間的互信。

大陸外交部26日下午舉行例行記者會，由毛寧主持。在此之前，就美方官員本月表示，美方在中共中央外事辦主任王毅與美國國務卿布林肯會晤中，提及美政府網路系統遭駭客入侵問題，大陸外交部另一位發言人汪文斌在本月14日時曾回應說，大陸政府部門每天都遭受海量網路攻擊，大多源自美國，才是最大受害者。

接著，武漢市應急管理局26日發布訊息主動揭露，近期地震監測中心部分設備遭境外組織網路攻擊，強調將保留進一步追訴的權利。武漢警方也通報，已立案偵查，初步判定為境外具有政府背景的黑客組織和不法分子發起的網路攻擊行為。

在26日下午召開的記者會上，面對外界持續關注此議題，和武漢的聲明，是否是對美方言論的回應時，毛寧做出上述表示。她說，中方有關聲明客觀專業，陳述的是基本事實，和美方對華的攻擊抹黑有著本質的區別。

毛寧抨擊，美國政府一方面對包括中國在內的全球各國從事惡意的網路活動，另一方面反覆炒作「中國黑客攻擊論」，是典型的雙重標準和政治操弄。

毛寧接著說，美方把網路安全問題政治化武器化的做法，嚴重干擾了國際社會通過對話合作共同應對挑戰的努力，嚴重損害了國家之間的互信。美方應當立即停止有關錯誤做法。

對於武漢的通報聲明，毛寧進一步表示，根據中方相關機構發布的通報，有外國政府背景的黑客組織，對武漢市地震監測中心實施了網路攻擊，嚴重威脅中國國家安全。我們譴責上述不負責任的行為，中方將採取必要措施維護中國的網路安全。