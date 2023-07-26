武漢市揭露　地震監測中心遭「境外組織」網路攻擊

在本月中旬，中美因網路攻擊事件爆發口水戰後，據央視新聞，湖北武漢市應急管理局26日發布訊息主動揭露，近期地震監測中心部分設備遭境外組織網路攻擊，強調將保留進一步追訴的權利。

據央視新聞，武漢市應急管理局26日表示，近期，大陸國家計算機病毒應急處理中心和360公司向武漢市應急管理局通報，經上述機構監測發現，武漢市應急管理局所屬武漢市地震監測中心部分地震速報數據前端台站採集點網路設備，遭受境外組織的網路攻擊。

武漢市應急管理局聲明稱，高度重視網絡安全防護工作，堅決反對任何組織或個人以任何形式對我實施網路攻擊，任何危害地震監測基礎設施的行為都將被依法追究相關法律責任。

聲明指出，為進一步查明事實，依法處理相關幕後黑客組織和不法分子的網路攻擊行為，武漢市地震監測中心第一時間封存相關網路設備，並將遭受網路攻擊的情況向轄區公安機關報案，將保留進一步追訴的權利。

在此之前，就美方官員表示，美方在中共中央外事辦主任王毅與美國國務卿布林肯會晤中，提及美政府網路系統遭駭客入侵問題，大陸外交部發言人汪文斌在本月14日時回應說，大陸政府部門每天都遭受海量網路攻擊，大多源自美國，才是最大受害者。

汪文斌當時表示，「中國才是網路攻擊的最大受害者，美國不要給中國亂扣帽子。」