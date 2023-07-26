快訊

曾為陳時中拔麥走人 羅友志拋震撼彈「退出電視圈」

神隱變圈禁？秦剛軟著陸保住國委 王毅回鍋外長只算小勝

獨／網紅私刑正義大翻車！猝死女嬰體內驗出毒 生父1行為有詭

武漢市揭露　地震監測中心遭「境外組織」網路攻擊

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸武漢應級管理局稱，遭受境外組織網路攻擊。澎湃新聞
大陸武漢應級管理局稱，遭受境外組織網路攻擊。澎湃新聞

在本月中旬，中美因網路攻擊事件爆發口水戰後，據央視新聞，湖北武漢市應急管理局26日發布訊息主動揭露，近期地震監測中心部分設備遭境外組織網路攻擊，強調將保留進一步追訴的權利。

據央視新聞，武漢市應急管理局26日表示，近期，大陸國家計算機病毒應急處理中心和360公司向武漢市應急管理局通報，經上述機構監測發現，武漢市應急管理局所屬武漢市地震監測中心部分地震速報數據前端台站採集點網路設備，遭受境外組織的網路攻擊。

武漢市應急管理局聲明稱，高度重視網絡安全防護工作，堅決反對任何組織或個人以任何形式對我實施網路攻擊，任何危害地震監測基礎設施的行為都將被依法追究相關法律責任。

聲明指出，為進一步查明事實，依法處理相關幕後黑客組織和不法分子的網路攻擊行為，武漢市地震監測中心第一時間封存相關網路設備，並將遭受網路攻擊的情況向轄區公安機關報案，將保留進一步追訴的權利。

在此之前，就美方官員表示，美方在中共中央外事辦主任王毅與美國國務卿布林肯會晤中，提及美政府網路系統遭駭客入侵問題，大陸外交部發言人汪文斌在本月14日時回應說，大陸政府部門每天都遭受海量網路攻擊，大多源自美國，才是最大受害者。

汪文斌當時表示，「中國才是網路攻擊的最大受害者，美國不要給中國亂扣帽子。」

網路攻擊 武漢 地震

延伸閱讀

秦剛無理由去職引猜測 美：持續與中方官員往來

秦剛「消失一個月後」免職 陸外交部官網暫未更新

對中鷹派薛曼將退休 由政治次卿盧嵐代理

俄烏空襲持續 …普亭稱烏克蘭反攻失敗 布林肯卻指基輔收回半數失地

相關新聞

「神隱」之後.... 陸外長秦剛免職 王毅回鍋

中國大陸國務委員兼外交部長秦剛在「神隱」約一個月之後，中共當局昨天發布，中共十四屆全國人大常委會第四次會議決定，免去秦剛...

新聞眼／戰狼派小勝！秦剛軟著陸難逃圈禁 一關鍵讓「今上」生了氣卻未傷到心

中共人大常委會召開會議，這次會議屬於加開，說是為秦剛事件量身訂做也不為過。會議程序上開得特別，秦剛在出事滿月之日終獲發落...

克里姆林宮： 普亭計畫10月訪問中國出席一帶一路論壇

據大陸《環球網》匯整俄羅斯衛星通訊社、法新社等媒體報導，俄羅斯總統助理烏沙科夫25日表示，俄羅斯總統普亭已收到了訪華邀請...

新聞分析／王毅回鍋外長 整頓人事重塑外交

秦剛下台，王毅回鍋重任外長，這是中共史上前所未見的外交人事安排。王毅的回鍋有對內與對外作用，一是整頓外交部內人事傾軋；二...

王毅會俄安全高官 喊共同反霸權

中共外事辦主任兼外長王毅近日出席南非金磚國家安全事務高級代表會議，期間與各國代表會晤。他向俄國代表指出，願與俄方進一步加...

武漢市揭露　地震監測中心遭「境外組織」網路攻擊

在本月中旬，中美因網路攻擊事件爆發口水戰後，據央視新聞，湖北武漢市應急管理局26日發布訊息主動揭露，近期地震監測中心部分...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦