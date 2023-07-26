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克里姆林宮： 普亭計畫10月訪問中國出席一帶一路論壇

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
俄羅斯總統普亭。 (環球網)
俄羅斯總統普亭。 (環球網)

據大陸《環球網》匯整俄羅斯衛星通訊社、法新社等媒體報導，俄羅斯總統助理烏沙科夫25日表示，俄羅斯總統普亭已收到了訪華邀請，並計劃在今年10月「一帶一路」國際合作高峰論壇期間訪問中國大陸。

報導稱，烏沙科夫對記者表示，「我們已經收到了邀請，我們打算在10月舉行一帶一路（國際合作高峰）論壇時前往中國」。

報導也回顧7月12日的中國外交部例行記者會，當時有記者提問，前俄羅斯駐華大使傑尼索夫表示，中方已經邀請俄羅斯總統普京在今年10月「一帶一路」國際合作高峰論壇期間訪問中國，中方能否證實？對此，當時發言人汪文斌表示，第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇將於今年舉行，中方正就此同一帶一路合作夥伴保持溝通。

而根據美聯社報導，烏沙科夫還表示，普亭還計劃在某個時候前往土耳其，履行對土耳其總統厄多安的承諾，不過訪問日期尚未確定。

俄羅斯 一帶一路 普亭

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