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王毅與南非總統通電話 ：中國與南非是「同志加兄弟」

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
王毅與南非總統拉瑪佛沙(左)通電話並致大陸國家主席習近平的問候，圖為習近平與拉瑪佛沙2018年於北京會面。（新華社）
王毅與南非總統拉瑪佛沙(左)通電話並致大陸國家主席習近平的問候，圖為習近平與拉瑪佛沙2018年於北京會面。（新華社）

據大陸外交部訊息， 當地時間2023年7月25日，南非總統拉瑪佛沙從外地與在約翰尼斯堡出席金磚國家安全事務高級代表會議的中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅通電話。王毅以「同志加兄弟」描述中國與南非的堅定關係，向拉瑪佛沙展示對兩國關係的信賴。

王毅首先向拉瑪佛沙轉達大陸國家主席習近平的誠摯問候。王毅表示，今年是金磚「南非年」，中方支持南非辦好下個月舉行的金磚國家領導人會晤，此次安全事務高級別代表會議也為此做了政治準備。

他說，我們相信，在拉瑪佛沙總統領導下，南非能夠在四個方面取得成功：一是做好峰會籌備工作，確保會議圓滿成功，為金磚合作注入新動力；二是積極協調各方立場，就金磚發展壯大達成共識，為金磚機制開闢新前景；三是謀劃中南重要高層交往，推動中南全面戰略夥伴關係邁上新高度；四是開展中非高層對話，加強中非團結合作，引領中非命運共同體建設取得新進展。

王毅強調，中國和南非是「同志加兄弟」的關係。無論國際風云如何變幻，中國都將堅定與南非站在一起，支持南非加快發展振興，支持南非在地區和國際舞台上發揮更大作用。

拉瑪佛沙請王毅轉達對習近平主席的親切問候和良好祝願，表示南非高度重視對華關係，希望加強两國各領域友好合作。感謝中國為南非主辦金磚國家領導人會晤提供的寶貴支持，南非已經做好準備，確保即將舉行的金磚峰會取得圓滿成功。南非也希望以此次峰會為契機，推動南中關係和非中關係取得更大進展。

訅息稱，訪南期間，王毅還同南非外長潘多爾舉行會談。

南非 王毅 同志

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