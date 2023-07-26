回鍋外長！王毅南非提出「全球南方」四點主張 頭銜仍是外辦主任

根據大陸外交部今天清晨發布訊息，當地時間2023年7月25日，中共中央外辦主任王毅在南非約翰尼斯堡出席金磚國家安全事務高級代表會議期間表示獨立自主是「全球南方」的政治底色；他並就加強「全球南方」國家合作提出「消除衝突，共建和平」等四點主張。他並強調中國是「全球南方」的當然成員，永遠是發展中國家大家庭的一員。

雖然昨25日全國人大常委會已通過外交部長的任免案，王毅回鍋擔任外長，而這則訊息已是26日的清晨，但對王毅頭銜的稱謂仍是中央外辦主任，而外長的欄位上則顯示為信息更新中。

王毅表示，獨立自主是「全球南方」的政治底色，發展振興是「全球南方」的歷史使命，公道正義是「全球南方」的共同主張。作為「全球南方」大家庭成員和負責任的地球村成員，我們要攜手努力，為世界和平擔當，為共同發展盡責。

他提出的四點主張如下：

第一，要消除衝突，共建和平。倡導共同、綜合、合作、可持續的安全觀，推動構建均衡、有效、可持續的安全架構，尊重各國合理安全關切，推動政治解決熱點問題，構建人類安全共同體。

第二，要重振活力，共促發展。堅持把發展置於國際議程中心位置，進一步凝聚促發展的國際共識，維護發展中國家正當發展權利。重振全球發展夥伴關係，培育全球發展新動能。推動發達國家切實履行援助承諾，讓發展成果更多惠及各國人民。

第三，要開放包容，共謀進步。弘揚全人類共同價值，倡導尊重文明多樣性，反對意識形態劃線和陣營對抗。支持各國根據自身國情探索發展道路，尊重各國人民選擇的社會制度，加強治國理政交流互鑑，共同為人類進步作出貢獻。

第四，要團結一致，共商合作。倡導共商共建共享原則，反對霸權主義和強權政治，支持聯合國在國際事務中發揮積極作用。在新一輪全球治理體系變革中擴大「全球南方」國家的話語權和代表性，維護好共同利益。

王毅強調，中國是「全球南方」的當然成員，永遠是發展中國家大家庭的一員。中方願同廣大新興市場國家和發展中國家一道，推動落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，共同構建人類命運共同體。

此外，中央外辦主任王毅也會見了金磚國家安全事務高級代表會議南非牽頭人、南非總統府部長恩特沙韋尼。

王毅表示，金磚機制是新興市場和發展中國家最重要的合作平台，符合時代發展潮流，順應大多數國家願望，代表正確前進方向。面對變亂交織的國際形勢，中方支持南非主辦金磚國家領導人會晤，願同南非和其他金磚國家一道，做大做強金磚機制，堅定倡導多邊主義，積極推進國際關係民主化，維護國際關係基本準則，捍衛發展中國家正當權益，促進地區和世界和平穩定。

王毅指出，中方將一如既往支持南非維護國家主權、獨立和民族尊嚴，願同南方加強高層交往，深化黨際交流，夯實政治互信，擴大經貿、減貧等領域合作，支持南方加快工業化進程、提高自主發展能力。中方鼓勵有實力、信譽好的中國企業赴南投資興業，希望南非為中國企業提供良好、穩定的營商環境。中方願同包括南非在內的非洲國家深化中非合作，幫助非洲國家加快實現《2063年議程》，促進非洲一體化，為中非命運共同體建設注入新動力。

恩特沙韋尼則表示，南方高度讚賞中方致力於深化金磚合作，感謝中方為此次金磚安代會成功舉行作出的貢獻，願同中方和其他金磚國家密切協調，確保領導人會晤圓滿成功，開創金磚合作新局面。南方堅定奉行一個中國政策，願同中方密切高層交往，加強經貿、投資、礦產加工等領域合作，推動南中和非中關係再上新台階。