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新聞眼／秦剛軟著陸難逃圈禁 戰狼派小勝

聯合報／ 香港特派員李春
大陸外交部長秦剛（右）昨被免去職務，由中共外事辦主任王毅回鍋接任外長。圖為秦剛六月廿五日會見越南外長裴青山，這是他最後一次公開露面。（新華社）
大陸外交部長秦剛（右）昨被免去職務，由中共外事辦主任王毅回鍋接任外長。圖為秦剛六月廿五日會見越南外長裴青山，這是他最後一次公開露面。（新華社）

中共人大常委會召開會議，這次會議屬於加開，說是為秦剛事件量身訂做也不為過。會議程序上開得特別，秦剛在出事滿月之日終獲發落，從處理手法上看，算「軟著陸」，但逃不過圈禁之途。事件第二男主角王毅，重披外交部長戰袍，對他個人來說不是獎賞，對中共外交領域的戰狼派來說，只屬小勝。

先說最新的場景人大常委會會議，然後仔細揣摩對秦剛的處置手法，最後看王毅和中共外交領域的「王家軍」因何只算小勝。

人大常委會 快刀斬亂麻

人大在法律意義上是中共最高權力機構。人大常委會會期可長可短，今次只開一天，但之前和會中都安排了委員長會議，有快刀斬亂麻的意思。

其二，看對秦剛的處置。中共有兩個部自認是天下第一部，一是外交部，一是公安部。外交部長的任免，時間、人物都是非典型的。有理由相信，交代是有的，還是透過人大委員長會議交代，但不打算公開。

免去秦剛的外交部長，不公開交代理由，但這回官方定下口徑，還是會經由不同管道傳出。有理由猜測，秦剛事件因與（鳳凰衛視主持人）傅小姐的情色而起，也會由情色定調告終，以金錢和女人來定罪，前面已有不同人物作出鋪墊，也會為廣大對岸人民所喜聞樂見。

有一個重要理由，顯示今次對秦剛的處理，初始之時是高高舉起，最後仍輕輕放下，這事只能由「今上」定奪，而定奪間會想很多理由，所以消磨了近一個月時光。有人會問，外交部長都免了，一張俊臉也已磨糙，怎麼算是輕輕放下？

別忘了，秦剛還有一個比部長更高職務，即相當於副總理的國務委員。所以今次只拍了秦剛一小巴掌，讓他留在了「黨和國家領導人」之列，就算要「以觀後效」，也是想都想不到的輕放。

秦剛不再是秦部長，但仍是秦國委，這說明對秦剛犯事有多重猜測，但有一點不用猜，就是他令「今上」生了氣，但沒有傷到「今上」的心。

有權力場上的人說，秦剛的下一步就是「圈禁」二字，就像中共中央政治局前常委張高麗一樣，不能再在公開場合出現。

秦剛政治生涯峰迴路轉 製表／大陸中心
秦剛政治生涯峰迴路轉 製表／大陸中心

重披戰袍 王毅未獲大勝

最後看王毅重披戰袍意味著什麼。秦剛出事之際，就曾有王秦之爭說，不同的只是有說是權力之爭，這在新老部長間相當常見，但也有說是外交路線之爭，具體來說即有人親俄，有人親美。

秦部長是否敗在王主任手中，有些事得境遷才可事明，但秦剛一失蹤，就是王毅出來頂上，而不是也曾有當部長傳說的馬朝旭，已將王毅在事件中的主角地位揭曉。王毅沒有大勝，反而因再出來兼任外交部長一職，顯出他推舉不出合適人選，最後「今上」說那就你來，是有相當大可能的場景。

今次事件，其實是中共外交領域集體的不幸，因為自喬冠華之後，這類事件前所未有。要說戰狼派小勝也有道理，比如被秦鬥上來就賦以閒差的趙立堅，會認為自己贏了，還贏了兩次。

秦剛 王毅 中共

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