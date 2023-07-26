「神隱」之後.... 陸外長秦剛免職 王毅回鍋

中國大陸國務委員兼外交部長秦剛在「神隱」約一個月之後，中共當局昨天發布，中共十四屆全國人大常委會第四次會議決定，免去秦剛的外長職務，由中共中央外事辦主任王毅「回鍋」接任外長。

中共人大常委會昨天僅發布上述任免消息，並未說明秦剛被免職的原因，也沒有提及他的國務委員職務是否會有變動。

大陸外交部官網昨晚已將「部長活動」資料清空，外交部長欄目也顯示「資料更新中」。

升官之快創中共紀錄

今年五十七歲的秦剛被認為深獲中共總書記習近平信任，在外交系統獲得火速提拔，從去年底以副部長級的駐美大使升任外交部長，隨即又在今年三月中共全國兩會後再升任位列「副國級」的國務委員高位，升官速度之快，創下中共官場紀錄。

官方稱健康原因缺席

秦剛上次公開露面是在六月廿五日會見越南外長裴青山、斯里蘭卡外長薩布里和俄羅斯副外長魯登科，迄今未再出席公開活動。大陸外交部曾在十一日證實，秦剛因「健康原因」無法出席外事活動，此後面對外媒追問，均無明確回應。

在秦剛神隱期間，應由外長參與的涉外活動多由王毅或外交部副部長馬朝旭代為出席，例如王毅出席日前在印尼舉行的東協外長會議，馬朝旭上周則參加了金磚國家外長線上會議。

除秦剛被免去外長職務，中共當局昨宣布由今年六十九歲的王毅回鍋接任外長，也令外界感到意外。

首位外事辦主任兼外長

從中共官職看，原本已是「高配」的外長職務，如今更因王毅的中共中央政治局委員身分而墊得更高，而由中共外事辦主任兼任外長，在中共政壇上也是首例。

王毅重掌中共外交部，除了整頓他相當熟悉的外事系統，同時也顯示，北京面臨複雜嚴峻的外交環境，仍須由外交老將出馬，以穩住龐大的外交系統。

若以當前「涉台」事務往往成為美中關係的核心議題，曾任國台辦主任的王毅兼任外長，或有助於北京推動對美外交工作。

秦剛出事原因外界續猜

儘管中共外交部長人事底定，但因為官方釋出訊息有限，外界勢必會繼續猜測秦剛出事的原因。秦剛案所牽動的中共官場變動及其後續效應仍有待觀察。

旅美的中國問題專家鄧聿文認為，秦剛被視為習近平重用之人，他的去職雖有損習的威信，但因為習大權在握，影響可能僅止於此。

中共十四屆全國人大常委會第四次會議昨天也同時任命中國人民銀行（大陸央行）黨委書記潘功勝為行長，並免去前任行長易綱的行長職務。