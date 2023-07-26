「中南海侍衛長」死訊惹議

肩負中共領導人安全維護任務的中央警衛局長王少軍，竟在死後三個月，大陸官方才公布其死訊。

據新華社廿四日報導，中共中央辦公廳前副主任兼警衛局局長、中央軍委聯合參謀部警衛局前中將局長兼中央警衛團團長王少軍，四月廿六日「因病醫治無效在京逝世」，享年六十七歲。

公開資料顯示，王少軍是河北省清河縣人，一九六九年入伍，一九七五年加入中共，歷任排長、連長、營長、大隊長、參謀長、副團長、副軍職警衛秘書和常務副局長等職務。

他同時也是中共十九大黨代表，第十三屆全國政協常委，並於二○一五年四月升任中央警衛局局長，成為習近平貼身侍衛。二○一六年晉升中將軍銜。

新華社報導中對其評價為，「為部隊革命化、現代化、正規化建設作出了貢獻」。

中共中央警衛局局長俗稱「中南海侍衛長」、「中南海保鏢」，負責保護中共「黨和國家領導人」的安全，號稱北京的當代御林軍。對外界而言，中央警衛局長一直帶有濃濃的神祕色彩。

法國國際廣播電台將中央警衛局長死後三月才公布消息，與大陸前外長秦剛此前神隱一個月連結在一起，報導形容，北京發生的這些事「很詭祕」。