宋濤會洪秀柱 重申九二共識

中國大陸國台辦主任宋濤廿四日在南京會見國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱等人，除了轉達大陸國家主席習近平的問候外，並稱「祖國統一是中國式現代化的題中之義」。

宋濤並重申，堅持九二共識、反對「台獨」，兩岸關係才能回到和平發展的正確軌道。

據新華社報導，第三屆「攜手圓夢—兩岸同胞交流研討活動」自廿四至廿六日在南京舉行，與會人士除了洪秀柱外，還有勞動黨、新黨等團體。

會議將對「中國式現代化」、「兩岸統一後台灣願景」、「兩岸青年使命與擔當」進行研討。

宋濤指出，「中國式現代化是我們強國建設、民族復興的康莊大道。實現祖國完全統一，是以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興的題中之義」。

就兩岸關係，宋濤稱，要堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，將兩岸前途命運牢牢掌握在「兩岸中國人」自己手中，在中國式現代化新征程上共創國家統一、民族復興光明前景。

據新華社報導，洪秀柱等人表示，台灣應把握好百年難得一遇的歷史契機，堅持「九二共識」這一台海和平穩定的定海神針，探索實現和平統一的進程與方案，共同邁向中國式現代化，實現民族復興。