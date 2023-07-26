王毅會俄安全高官 喊共同反霸權

中共外事辦主任兼外長王毅近日出席南非金磚國家安全事務高級代表會議，期間與各國代表會晤。他向俄國代表指出，願與俄方進一步加強戰略溝通，增強戰略互信，「共同反對霸權強權」。

自俄烏戰爭以來，中俄關係受到國際關注。此前有美媒指出，俄羅斯瓦格納集團兵變，恐令中俄關係生變；中俄關係被形塑成對抗美國霸權的壁壘。

據大陸外交部發布，王毅廿四日在南非會見俄羅斯聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫時表示，面對變亂交織的國際形勢，中俄關係經受住國際風雲變幻考驗，更加成熟堅韌，充滿生機活力。他強調，中方願與俄方進一步加強戰略溝通，增強戰略互信，增進雙邊、地區、國際層面協調合作，共同反對霸權強權。

帕特魯舍夫則表示，當前形勢下，俄中積極踐行多邊主義，共同反對單邊主義，抵制假借多邊機制維護少數國家利益的霸權行徑，反對加劇地區和國際局勢緊張的冷戰思維。

此前，中共解放軍與俄軍甫於廿三日在日本海完成為期四天的「北部．聯合」海空軍演，軍演主軸是「維護海上戰略通道安全」。

據大陸國防部發布，演習指揮員在閉幕式上致詞表示，此次演習是兩軍共同維護海上戰略通道安全的重大行動，對提高兩軍戰略協作水平、維護地區和平穩定將發揮積極作用。

而王毅也於廿四日與印度國家安全顧問多瓦爾會見，王毅強調，兩國領導人去年底達成了穩定中印關係的重要共識，雙方要真正將其落實到具體政策，轉化為一致行動，「推動兩國關係早日重回健康穩定發展軌道」。

王毅並稱，中方絕不會重蹈一些國家尋求「霸權」的老路，願同包括印度在內的發展中國家一道，共同支持多邊主義和國際關係民主化，「一個沒有霸權、平等有序的多極世界一定會到來」。

據中方發布，多瓦爾表示，兩國應當重建戰略互信，謀求共同發展。印方願同中方本著相互理解、相互尊重精神，著眼大局和長遠，尋找解決「邊境事態」的根本途徑，推動兩國關係盡快改善發展。

金磚會議上，王毅還稱，網路空間應當是百花齊放的大舞台，而不是搞數位鐵幕的新戰場，必須堅持公平正義，反對任何形式的科技霸權、網路霸權。堅決抵制網路軍備競賽，反對利用網路空間推行「顏色革命」的企圖。