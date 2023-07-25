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秦剛「消失一個月後」免職 陸外交部官網暫未更新

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
大陸外交部官方網站仍未更新外交部長異動後的訊息，仍可查閱到秦剛最後一次公開露面，6月25日會見越南外長裴青山。（取自大陸外交部網站）
大陸外交部官方網站仍未更新外交部長異動後的訊息，仍可查閱到秦剛最後一次公開露面，6月25日會見越南外長裴青山。（取自大陸外交部網站）

大陸國家主席習近平25日簽署第8號主席令，免去秦剛兼任的外交部部長職務，任命王毅為外交部部長。不過，據大陸官方發布訊息時隔約1小時後，目前在大陸外交部官方網站上，仍顯示秦剛為外長，暫未更新。

在秦剛「消失」一個月期間，大陸外交部發言人曾在面對外媒提問「秦剛現在還是中國外長嗎？」時，回應說，「建議你查閱中國外交部的網站，我也沒有其他更多的訊息可以提供」。

當時，曾有媒體以「主要官員」欄目不見秦剛為由，烏龍報導秦剛已被免職，但實際上大陸外交部網站是以專欄介紹外長，包括其近期活動和致詞等。

目前進入大陸外交部官方網站，仍可看到他6月時與美國國務卿布林肯舉行會談，和最後一次公開露面，6月25日會見越南外長裴青山的消息。

據新華社報導，十四屆大陸全國人大第四次會議25日在北京人民大會堂舉行。會議經表決，決定免去秦剛兼任的外交部部長職務，任命王毅為外交部部長，決定免去易綱的中國人民銀行行長職務，任命潘功勝為中國人民銀行行長，大陸國家主席習近平簽署第8號主席令，大陸全國人大委員長趙樂際主持會議。

外交部 秦剛 中國人民銀行

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