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王毅回鍋擔任大陸外長 刻正訪問南非等國

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
中共外事辦主任王毅（左）回鍋接任大陸外長。（路透）
中共外事辦主任王毅（左）回鍋接任大陸外長。（路透）

大陸全國人大常委會25日集會，宣布免去秦剛大陸外長一職，由王毅回鍋接任，這是秦剛消失一個月後，官方首度明確公布秦剛已被免職，不過他的國務委員一職並未被免去。而王毅24日至25日正在南非出席金磚國家安全事務高級代表會議，他以中共外事辦主任之姿接任外長，實屬罕見。

據新華社消息，大陸十四屆全國人大常委會第四次會議25日在北京人民大會堂舉行，經表決免去秦剛兼任的外交部部長職務，任命王毅為外交部部長。這是6月25日秦剛最後一次出現在公開場合後，時隔一個月被免職。

秦剛2022年10月在中共二十大當選為中央委員，同年12月在駐美大使任上被任命為大陸外長，以「外交部長秦剛大使」之姿返回北京上任，且甫於2023年3月當選為大陸國務院國務委員，晉身副國級「黨和國家領導人」，他雖已被免去外長之職，目前仍是國務委員。

而王毅在多年外長生涯後，2022年10月在中共二十大當選中央政治局委員，並接替楊潔篪出任中共外事辦主任，成為中共外事系統最高階官員。

王毅此前已經與大陸外交部副部長馬朝旭等人開始分工代替秦剛履行部分外長職務，包含在北京會見多國外長，以及王毅親自在7月中赴印尼雅加達出席中國東協（10+1）外長會議。目前王毅正在出訪奈及利亞、肯亞、南非、土耳其的途中。在官方宣布的出訪行程之外，王毅已經先於7月21日「順訪」衣索比亞。

根據大陸外交部官網25日晚間消息，王毅當天在南非金磚國家安全事務高級代表會議上指出，「全球南方」是新興市場國家和發展中國家的集合體，「體現了我們在國際舞台上的群體性崛起」。

他強調，「全球南方」國家面臨抵制外部干預滲透、維護政治安全和政權安全的重要使命。「我們要保持戰略定力與自信，堅定不移走好自己的路，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互支持，以實際行動回擊一切挑撥金磚團結、抹黑金磚合作的雜音」。

王毅 秦剛 中共二十大

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