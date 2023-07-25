香港6月進出口均年減逾1成 估繼續受壓
在全球經濟復甦疲軟下，港府統計處25日公布數據顯示，今年6月香港商品整體出口和進口的貨物貿易總額均較去年同期減少，其中出口額港幣3,374億元，年減11.4%，進口港幣3,939億元，年減12.3%。
另，港府統計處數據顯示，今年6月，香港有形貿易逆差達港幣566億元，相當於香港進口貨值的14.4%。
與去年同期相比，今年6月，香港輸往亞洲地區的貨物貿易額年減12%，出口到其他主要地區的貨物貿易額也大多呈現負值，尤其是德國減少29%、美國減少22.1%和英國減少14.6%。
香港特區政府發言人表示，在外圍環境疲弱下，今年6月份商品出口貨值進一步較去年同期減少。展望未來，在全球經濟增長減慢的影響下，香港的出口表現短期內會繼續顯著受壓。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言