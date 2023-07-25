香港6月進出口均年減逾1成 估繼續受壓

在全球經濟復甦疲軟下，港府統計處25日公布數據顯示，今年6月香港商品整體出口和進口的貨物貿易總額均較去年同期減少，其中出口額港幣3,374億元，年減11.4%，進口港幣3,939億元，年減12.3%。

另，港府統計處數據顯示，今年6月，香港有形貿易逆差達港幣566億元，相當於香港進口貨值的14.4%。

與去年同期相比，今年6月，香港輸往亞洲地區的貨物貿易額年減12%，出口到其他主要地區的貨物貿易額也大多呈現負值，尤其是德國減少29%、美國減少22.1%和英國減少14.6%。

香港特區政府發言人表示，在外圍環境疲弱下，今年6月份商品出口貨值進一步較去年同期減少。展望未來，在全球經濟增長減慢的影響下，香港的出口表現短期內會繼續顯著受壓。