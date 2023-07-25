收賄逾8億元 杭州前市委書記周江勇被判「死緩」

前浙江省委常委、前杭州市委書記周江勇受賄一案25日公開宣判，安徽省滁州市中級人民法院對周江勇以受賄罪判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，其受賄犯罪所得及孳息依法予以追繳，上繳國庫。

大陸刑法中的「死刑緩期執行」，簡稱「死緩」，是對罪行足夠死刑者，在判處死刑的同時給予兩年的緩期。期間，受刑人如果沒有故意犯罪，則必須減為無期徒刑；如果確有重大立功表現，則可以減為有期徒刑；如果另有故意犯罪，經查證屬實，並由最高人民法院另行覆核，方執行死刑。

據大陸央視報導，周江勇於2001年至2021年期間，利用擔任浙江省鄞縣人民政府副縣長，象山縣人民政府縣長、象山縣委書記，寧波市委常委、寧波杭州灣新區開發建設管委會黨工委書記，舟山市人民政府代市長、市長、舟山市委書記，浙江省委常委、溫州市委書記，浙江省委常委、杭州市委書記等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為有關單位和個人在工程建設、項目承攬、土地獲取、案件處理等事項上提供幫助，直接或者通過其親屬非法收受財物共計人民幣1.82億餘元（約合新台幣8億元）。

滁州市中級人民法院指出，周江勇的行為構成受賄罪，且受賄數額特別巨大，並使國家和人民利益遭受特別重大損失，依法應從嚴懲處。

滁州市中級人民法院表示，鑑於周江勇到案後如實供述自己罪行，主動交代監察機關尚未掌握的部分受賄犯罪事實，認罪悔罪，積極退贓，贓款贓物已全部追繳，具有法定、酌定從輕處罰情節，法庭於是作出上述判決。