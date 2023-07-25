日稱台有事願給支持 陸外交部：損害中日關係 已提交涉

日本防衛副大臣井野俊郎近日接受英國每日電訊報採訪時聲稱，如果中國大陸對台灣地區動武，日本很有可能向台灣提供某種支持。對此，大陸外交部發言人毛寧25日在記者會上稱，日本防務高官罔顧國際關係基本準則和中日四個政治文件原則，粗暴干涉中國內政，損害中日關係政治基礎，已向日方提出嚴正交涉。

毛寧說，「日本曾對台灣殖民統治長達半個世紀，犯下罄竹難書的罪行，對中國人民負有嚴重的歷史罪責，尤應謹言慎行，反躬自省，他們哪來的資格和底氣在台灣問題上說三道四。」

毛寧強調，實現祖國完全統一是全體中華兒女的共同願望，是不可阻擋的歷史大勢，任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心，堅定意志和強大能力。「奉勸日方停止在台灣問題上玩火，須知玩火者必自焚。」

井野俊郎此前通過英國每日電訊說：「如果全世界人民都有意願支持台灣，就像我們目睹俄羅斯的侵略時對烏克蘭的支持一樣，那麼很有可能我們會向台灣提供某種形式的支援。」但他也表示，東京尚未決定支援形式。井野俊郎說：「在這個時候，我不確定支援是防衛裝備還是後勤支援」，他同時補充稱這需要日本人民的共識。

對於井野俊郎言論，環球時報在24日發評論先開第一槍，該報指出井野俊郎言論是對中方紅線的一次踩踏，絕不僅是向「台獨」勢力釋放錯誤信號的問題。不論日本會給台灣提供防務裝備方面的「某種支持」，還是後勤方面的，都是絕對不能容許的。此舉將等同於對中國主權的侵犯，一定會遭到中國的強力反擊。