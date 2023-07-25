王毅會俄安全會議秘書：中俄關係經得住國際變化考驗

中共中央外辦主任王毅24日在南非約翰尼斯堡會見俄羅斯聯邦安全會議秘書帕特魯捨夫時表示，面對變亂交織的國際形勢，在中俄兩國元首戰略引領下，中俄關係經受住國際風雲變幻考驗，更加成熟堅韌，充滿生機活力。

自烏克蘭戰事以來，中俄關係受到國際關注。此前，有美媒指出俄羅斯瓦格納集團兵變會讓中方擔憂中俄關係生變，因為中俄之間被形塑成對抗美方霸權的壁壘。

王毅在會面時指出，中方願與俄方進一步加強戰略溝通，增強戰略互信，深化「一帶一路」同歐亞經濟聯盟對接，增進雙邊、地區、國際層面協調合作，「共同反對霸權強權，不斷充實中俄新時代全面戰略協作夥伴關係內涵，為世界多極化和國際關係民主化注入更多新動力。」

據大陸外交部官方消息，帕特魯捨夫表示，當前形勢下，俄中積極踐行多邊主義，共同反對單邊主義，抵制假借多邊機制維護少數國家利益的霸權行徑，反對加劇地區和國際局勢緊張的冷戰思維，為維護俄中和發展中國家正當權益、維護地區和世界和平穩定作出重要貢獻。

帕特魯捨夫說，俄方願同中方加強戰略溝通，擴大務實合作，深化在金磚國家、上海合作組織等框架內協調配合，為動盪不定的世界注入更多穩定力量。