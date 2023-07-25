王毅：堅決抵制網路軍備賽 反對利用網路進行顏色革命

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅24日在南非約翰尼斯堡出席「金磚國家安全事務高級代表之友」會議時指出，網路安全是國家安全的重要基石。王毅並稱，網路空間應當是百花齊放的「大舞台」，而不是搞數位鐵幕的「新戰場」。他也提及堅決抵制網路軍備競賽，反對利用網路空間推行「顏色革命」的企圖。

據大陸外交部消息，該會議圍繞「網路安全日漸成為發展中國家的挑戰」為主題，出席代表有南非總統府部長恩特沙韋尼、巴西總統首席特別顧問阿莫林、俄羅斯聯邦安全會議秘書帕特魯捨夫、印度國家安全顧問多瓦爾和白俄羅斯、伊朗、沙特、埃及、布隆迪、阿拉伯聯合大公國、哈薩克、古巴等國代表。

王毅在會中針對網路安全議題提出四要點：

一、建設公平合理的網路空間，踐行真正的多邊主義； 二、建設開放包容的網路空間，反對任何形式的科技霸權、網絡霸權； 三、建設安全穩定的網路空間，倡導和平利用； 四、建設富有生機活力的網路空間，統籌發展與安全，抓住數位機遇，彌合數位鴻溝，共享數位紅利。

王毅強調，中方高度重視網路安全問題，積極參與全球網路治理。且中方願同廣大新興市場國家和發展中國家加強交流、深化合作，為推進全球網絡治理體系變革、構建網絡空間命運共同體不斷作出中國的努力。

此前據大陸外交部記者會消息，王毅24至25日出席在南非約翰尼斯堡舉行的第13次金磚國家安全事務高級代表會議，並將訪問奈及利亞、肯亞、南非、土耳其等國。